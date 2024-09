Sibienii de la Borussia, vicecampioni la EMF Eurocup. Au pierdut finala la penaltyuri (video)

Borussia Sibiu a piedut la lovituri de departajare finala EMF Cup la minifotbal de la Sunny Beach (Bulgaria), contra Dadi Gradnja Podgorica (Muntenegru).

După o finală tensionată contra muntenegrenilor de la Dadi Gradnja, încheiată cu 1-1, sibienii nu au avut noroc la seria loviturilor de la 7 metri. Muntenegrenii au transformat toate cele 3 penaltyuri, în timp ce românii au ratat unul.

Deținătoarea trofeului EMF Eurocup, Borussia a câștigat grupa C din care a făcut parte în acest an la Sunny Beach, cu 2 victorii și 1 înfrângere. Vineri dimineața, în optimi, sibienii au trecut lejer de ungurii de la Szilasi es Baratai Budapesta, scor 4-1. Vineri seara, în sferturile de finală ale turneului din Bulgaria, Borussia Sibiu a câștigat greu împotriva Rising Prospect Košice, scor 3-2.

Sâmbătă dimineața, în semifinale, Borussia a trecut de Plvelja Podgorica din Muntenegru, la loviturile de la 7 metri, după 1-1 în timp regulamentar.

Borussia are toate motivele să fie mândră de ceea ce a realizat la acest turneu, ajungând pentru al doilea an la rând în ultimul act al competiției.

Managerul Aron: ”Am ridicat ștacheta destul de mult”

”Am niște băieți extraordinari, un grup care în ultimii doi ani a obținut niște performanțe remarcabile în minifotbalul românesc și european. O finală pierdută la 7 metri, la un moment dat am crezut că o putem tranșa în timpul regulamentar. Sunt 2 finale europene consecutive, suntem mulțumiți de rezultatul de la Sunny Beach. Avem un grup unit, format și cu ajutorul antrenorului Călin Trohin, care din păcate nu a putut fi aici, traseele de joc sunt deja făcute, sunt 2-3 ajustări mici, mai rulăm lotul, dar băieții știu ce au de făcut. Actualul turneu a fost un pic mai puternic decât cel de anul trecut, Muntenegru a venit cu 2 echipe în semfinale, polonezii au avut un joc foarte bun, mi s-a părut un nivel mai ridicat decât cel de anul trecut. Am ridicat ștacheta destul de mult, dar mai avem de demonstrat pe plan național, durerea noastră este campionatul național, am terminat pe locul 3 acum câțiva ani, ne dorim o finală și să mergem la Champions League” a declarat Ovidiu Aron pentru pagina de facebook a Federației Române de Minifotbal.

Căpitanul Bărculeț: ”Principalul obiectiv este câștigarea campionatului”

Căpitanul echipei, Ionuț Bărculeț spune că Borussia a ajuns la maturitea sportivă. ”A fost un turneu bun pentru noi, ținând cont că am venit doar cu 2 rezerve, dar ne-am străduit să jucăm cât mai bine, să integrăm și cei 3 băieți noi, care ne-au ajutat foarte mult. Mulțumim familiilor, celor de la Liberto care ne-au susținut foarte mult, s-a văzut că suntem români și totuși ne iubim unii pe alții. După norocul din semifinală, unde am câștigat la penaltyuri, în finală nu am mai avut aceeași baftă. Avem o perioadă bună, am ajuns la un punct de maturitate, ajungem în fazele finale, câștigăm medalii, important e să ne bucurăm de minifotbal. Pentru noi, principalul obiectiv este câștigarea campionatului național, dar pare că nu reușim să ne adunăm, suntem toți angajați, e greu să ne adunăm în acea perioadă” a concluzionat Bărculeț.