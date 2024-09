Primăria Mediaș a participat din nou la evenimentul „Let’s Do It, Romania“ (foto)

Primăria Municipiului Mediaș s-a alăturat și în acest an, în calitate de partener, evenimentului național „Let’s Do It, România“, desfășurat sâmbătă, 21 septembrie 2024.

Manifestarea a debutat în Piața Corneliu Coposu, în prezența primarului municipiului Mediaș, dl. Gheorghe Roman, alături de coordonatorul Cristina Szikszai, cadre didactice, elevi, precum și voluntari care au dorit să se alăture activității.

Principalele zone în care s-a desfășurat acțiunea de curățenie de anul acesta au fost: Hula Baznei, Barajul Ighiș, Wewern, Greweln, Binder Bubi și ieșirea din oraș spre localitatea Buzd. Transportul voluntarilor a fost asigurat cu ajutorul SC Meditur SA, iar colectarea finală a deșeurilor adunate de participanți a fost efectuată de către operatorul de salubritate SC ECO SAL SA. De asemenea, o serie de grădinițe medieșene s-au alăturat manifestării, prin acțiuni specifice dedicate igienizării, atât în jurul instituțiilor de învățământ, cât și în parcurile din apropierea acestora.

La nivelul municipiului Mediaș, la ediția din acest an a „Let’s Do It, România“ au luat parte aproximativ 700 de voluntari medieșeni, care au reușit să strângă 1020 de kilograme de deșeuri vegetale și 3060 de kilograme de deșeuri menajere.

La nivel internațional, în anul 2024 s-au alăturat evenimentului 198 de țări, cu peste 19 milioane de persoane.