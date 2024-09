Medieșenii se implică în campania „Inimi pentru Galați”. Trei puncte pentru donații (video)

Interact Club Mediaș și Rotary Club Mediaș, în parteneriat cu Primăria Municipiului Mediaș și Direcția de Asistență Socială Mediaș organizează în această perioadă o campanie municipală de donații în sprijinul persoanelor afectate de inundațiile recente din județul Galați, intitulată „Inimi pentru Galați“.

Activitatea se va desfășura până vineri, 4 octombrie 2024, iar donațiile medieșenilor pot fi aduse la unul dintre cele trei sedii organizate, și anume:

– Direcția de Asistență Socială Mediaș de pe strada Comandor Dimitrie Moraru nr. 11 (program luni – joi între orele 7:00 și 15:00, iar vineri între orele 7:00 și 12:00)

– Liceul Teoretic „Roth – Oberth“ și Liceul Teoretic „Axente Sever“ – în principal pentru elevi, părinți, profesori

În cadrul campaniei, medieșenii interesați sunt așteptați să doneze alimente neperisabile, haine, pături, saltele, precum și obiecte de igienă personală, care vor ajunge la persoanele afectate de inundațiile din județul Galați.

„La inițiativa Clubului Interact Mediaș, am demarat o campanie umanitară, la nivelul municipiului nostru, în parteneriat cu Primăria Municipiului Mediaș și Direcția de Asistență Socială. Am răspuns la un apel umanitar lansat de Asociația Națională „Cultul Eroilor“, filiala județeană Sibiu și am decis să extindem apelul lor la nivel municipal, implicând atât Clubul Rotary Mediaș, cât și autoritățile locale și două unități de învățământ: Liceul Teoretic „Roth – Oberth“ și Liceul Teoretic „Axente Sever“. Campania noastră se va concentra pe două direcții, și anume o campanie de donații, pachete pentru persoanele sinistrate din județul Galați, iar după cum știți am luat în vizor zonele afectate de inundațiile din perioada 13 – 14 septembrie, mai precis beneficiari vor fi locuitorii satului Cudalbi, comuna Pechea, județul Galați. Așadar, îndemnăm medieșenii de toate vârstele să doneze pachete cu alimente, haine, produse de igienă, cât și donații în bani, în contul nostru bancar, donațiile urmând a fi transferate la Districtul Interact România și Republica Moldova. Țin să menționez că este cea mai mare mândrie pentru noi că inițiativa noastră locală a fost preluată la nivelul întregului district Interact din România și în Republica Moldova, așadar campania Inimi pentru Galați va continua până în data de 4 octombrie 2024“ , a transmis președintele Clubului Interact Mediaș, Raul Kovacs.