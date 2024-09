Uber-istul din Sibiu care a cucerit TikTok-ul cu ursulețul ,,Gogu”. Mihai: ,,Clienții se bucură când îl văd” (video)

Mihai Tălpescu este șoferul de Uber din Sibiu, care a devenit o senzație pe TikTok. Totul, datorită unei idei simple, dar ingenioase: un urs de pluș pe bancheta din spate a mașinii sale, pe nume Gogu.

Ideea a pornit de la un citat care l-a inspirat, spunând că lumea este mult mai deschisă în preajma unui ursuleț, reflectând cumva inocența copilăriei.

Gogu, un „icebreaker” pentru conversații

Deși ideea poate părea neobișnuită, Gogu a devenit rapid un „icebreaker”. Ursul facilitează conversațiile între Mihai și pasageri. „Foarte mulți sunt bucuroși când îl văd. Desigur, sunt și excepții, dar majoritatea reacțiilor sunt pozitive”, adaugă el. Mihai povestește că pasagerii sunt încântați de prezența ursulețului, iar cei care inițial ezitau să urce în mașină, uneori chiar au ajuns să se atașeze de Gogu.

O întâmplare amuzantă: clientul care a rămas la bancomat

Una dintre cele mai amuzante întâmplări a avut loc într-o cursă târzie, când un client din Șura Mare a crezut că nu are loc în mașină din cauza ursulețului. „Domnul era mai masiv și a deschis ușa din stânga, dar, văzând ursul, a considerat că nu are suficient spațiu, a închis ușa și a vrut să intre pe partea dreaptă. Până s-a decis, eu am plecat, crezând că s-a urcat deja. După un kilometru, mi-am dat seama că lipsește. A fost o situație comică și, din fericire, clientul nu a fost deranjat”, povestește Mihai râzând.

Adulții, mai entuziasmați decât copiii

Mihai a observat că, deși Gogu ar putea părea mai atractiv pentru copii, reacțiile adulților sunt cele care l-au surprins cel mai mult. „Adulții par să se bucure mai mult decât copiii. După o zi grea, găsesc un moment de relaxare lângă un ursuleț care și vorbește”, spune el.

Când Gogu a început să vorbească, TikTok-ul a explodat

De la o simplă prezență în mașină, Gogu a început să „vorbească”, devenind parte integrantă din cursele lui Mihai. „Am început să filmez videoclipuri când Gogu a început să vorbească. Reacțiile pasagerilor au fost prea amuzante ca să nu le împărtășesc. Așa am început să postez pe TikTok”, explică el. Deși primele videoclipuri nu au avut mare succes, de la al cincilea clip, lucrurile au luat o turnură spectaculoasă, iar Mihai a devenit viral.

Gogu, faimos în toată țara

Popularitatea lui Gogu nu se limitează doar la Sibiu. „Am primit mesaje din toată țara, inclusiv de la un șofer din Iași care a pus și el un ursuleț în mașină, fiind inspirat de mine. Chiar și o clientă mi-a spus că a fost recunoscută pe TikTok de o prietenă din București”, spune Mihai cu mândrie.

Planuri de viitor pentru Mihai și Gogu

Despre viitorul său pe TikTok, Mihai este modest. „Nu mă consider influencer, dar am avut câteva videoclipuri foarte vizionate. În prezent, Gogu va rămâne în mașină, dar dacă îmi vine o idee interesantă, o voi pune în practică”, adaugă el.

Gogu aduce zâmbete și bucurie în fiecare cursă

Mihai Tălpescu și Gogu nu doar că fac Uber-ul mai distractiv, ci aduc o notă de copilărie și bucurie într-o lume adesea stresantă. Pe TikTok, povestea lor continuă să atragă din ce în ce mai mulți fani. Pentru pasagerii din Sibiu, o cursă cu Mihai și Gogu devine un moment de neuitat.