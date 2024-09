Optimism moderat la FC Hermannstadt după tragerea la sorți din Cupa României. ”Nu e o grupă chiar accesibilă”

Directorul sportiv al FC Hermannstadt, Radu Neguț a anunțat că echipa sibiană visează la o nouă finală de Cupa României, după cea jucată în 2018.

FC Hermannstadt și-a aflat miercuri componența grupei de Cupa României, fiind repartizată alături de UTA, Farul Constanța, Poli Iași, Unirea Ungheni (Liga 2) și Sănătatea Servicii Publice Cluj (Liga 3). Sibienii vor juca primul meci la Ungheni, apoi acasă cu Farul și vor termina grupa cu o deplasare la Iași.

Radu Neguț, oficialul clubului sibian este convins că echipele puternice din Superliga vor trata mult mai serios Cupa României, care oferă un culoar mai favorabil în preliminariile din cupele europene. ”Nu pot spune că e o grupă accesibilă, jucăm totuși cu două echipe de Superliga, Farul și Iași. Cred că anul asta nu vor mai trata multe echipe cupa cum au făcut-o în anii trecuți, este un culoar mai favorabil în cupele europene pentru câștigătoarea trofeului, decât cele care merg în Europa de pe locurile din campionat. Astfel, vor fi multe echipe care vor acorda o mai mare atenție cupei” a declarat Neguț pentru Ora de Sibiu.

Programul jocurilor din grupă nu este lejer pentru FC Hermannstadt, care dispută două jocuri în deplasare, la Ungheni și Iași. ”Cu siguranță și Farul și Iașiul își doresc calificarea, dar nu trebuie neglijate nici celelalte echipe, avem dovada de anul trecut, când Corvinul a câștigat grupa și ulterior trofeul. Pot fi surprize, trebuie să tratăm atent toate meciurile, începând cu cel de la Ungheni, este clar că trebuie să plecăm cu o victorie, ca să ne califăm. Nu am picat cu echipele mari ale Superligii, dar în grupă este Farul, care a fost de două ori campioană. În plus, chiar dacă i-am învins recent cu 6-2, Poli Iași este o echipă bună, care a bătut și pe Universitatea Craiova. Sunt sigur că Poli va avea o ambiție în plus după bătaia primită la Sibiu, plus că la Iași se joacă în decembrie, nu știm cum va fi acolo terenul” a mai afirmat conducătorul clubului de pe malul Cibinului.

”Trofeul, un obiectiv al nostru”

Radu Neguț este convins că FC Hermannstadt are cel mai echilibrat lot din ultimii ani, astfel că eventualele modificări pentru jocurile de cupă nu vor slăbi echipa. ”La momentul acesta avem un lot extrem de echilibrat. O spun cu toată convingerea că acum avem cel mai echilibrat lot de când suntem în Superliga. Chiar dacă vor fi înlocuiri la jocurile de cupă față de meciurile precedente din campionat, sunt convins că avem jucători care îi pot înlocui la același nivel pe cei care au jucat în campionat”

Sibienii se gândesc chiar să joace finala competiției, lucru pe care l-au mai reușit în 2018, pe când evoluau în Liga 2. Atunci, FC Hermannstadt a pierdut finala cu Universitatea Craiova, scor 0-2. ”Obiectivul este să ne depășim cea mai bună performanță a clubului. Este un obiectiv al nostru, al tuturor de la echipă, nu este ceva impus, dar asta ne dorim în fiecare an” a mai anunțat Neguț.

PROGRAM FC HERMANNSADT ÎN CUPA ROMÂNIEI:

Etapa 1, 30 octombrie 2024, Unirea Ungheni – FC Hermannstadt

Etapa 2, 4 decembrie 2024, FC Hermannstadt – Farul Constanța

Etapa 3, 18 decembrie 2024, Poli Iași – FC Hermannstadt