Parcarea de la Piața Cibin blocată parțial pentru înlocuirea unei conducte de apă octogenare (foto, video)

O conductă cu o vechime de peste 80 de ani a fost schimbată miercuri, în parcarea de vizavi de Piața Cibin. Potrivit reprezentanților Apă Canal Sibiu, conducta era fisurată, drept urmare trebui schimbată.

În parcarea din fața clădirii Siemens a fost zarvă în prima parte a zilei de miercuri. Reprezentanții Apă Canal au schimbat o conductă veche de mai bine de 80 de ani. Pentru că intervenția a durat câteva ore, mai multe mașini au rămas blocate în parcare iar unii șoferi și-au pierdut răbdarea.

„Este o intervenție pentru remedierea unei avarii la o conductă de transport, cu diametrul de 600 de milimetri. Vom pune un tronson nou de conductă în locul vanei vechi și a compensatorului de montaj care este fisurat. Cea veche are cel puțin 80 de ani. Astăzi se va finaliza intervenția. Oamenii nu suferă de lipsa apei, motivat de faptul că am făcut niște manevre în sistem astfel încât să nu fie lipsă de apă în zonă. O singură stradă are ceva probleme cu alimentarea cu apa, respectiv Aleea Filozofilor”, au transmis cei de la Apă Canal Sibiu.