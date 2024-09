Sportivii Clubului Ippon Mediaș, invitați la sediul Primăriei Mediaș după performanțele notabile din Cupa României (foto)

Miercuri, 25 septembrie 2024, primarul municipiului Mediaş, dl Gheorghe Roman, a invitat la sediul municipalității membrii Clubului Sportiv Ippon care au participat recent la Cupa României WUKF, desfășurată la Brașov.

Competiția s-a adresat tinerilor de peste 13 ani, iar lotul sportivilor medieșeni a fost format din 26 de sportivi, care s-au clasat pe locul 3 din 53 de cluburi participante din întreaga țară.

Tinerii karateka medieșeni au obținut la acest campionat național rezultate deosebite și anume 13 medalii de aur, 8 medalii de argint și 6 medalii de bronz.

„I-am primit astăzi la sediul Primăriei Mediaș pe sportivii Ippon Mediaș. Sunt niște copii care practică un sport de performanță și nu pot să spun decât că mă bucură rezultatele bune pe care le-au obținut și în același timp nu fac altceva decât să îi asigur de susținerea mea, în continuare. Mulți dintre acești copii au și rezultate bune la învățătură, iar acesta este un motiv în plus pentru care îi îndemn pe copii să facă sport și să învețe bine“, a declarat primarul municipiului Mediaș, dl. Gheorghe Roman.„Este deja al treilea an în care colaborăm cu Primăria Municipiului Mediaș, cu echipa domnului primar Gheorghe Roman, și dorim să le mulțumim pe această cale. Am reușit în toamna aceasta să participăm la patru competiții, dintre care două internaționale și urmează Campionatul European din Polonia, unde de asemenea vom beneficia de sprijin financiar din partea primăriei. Suntem foarte mândri de toate rezultatele copiilor și am venit astăzi să arătăm domnului primar ce am realizat, să îi mulțumim și să ne ureze succes pentru Polonia. Cele mai importante rezultate sunt cele de la Campionatul Mondial din vară, unde am obținut trei titluri de campioni mondiali la individual, iar acum în toamnă, pe lângă Bratislava și Scoția, pentru noi a însemnat foarte mult Cupa României pentru sportivii de peste treisprezece ani, unde am participat cu 26 de sportivi și ne-am clasat pe locul trei din 53 de cluburi, am obținut 13 medalii de aur, ceea ce este extraordinar, deoarece nu am avut niciodată atât de multe medalii de aur la peste 13 ani, unde competiția este mult mai grea“, a transmis Dora Hanga, antrenor karate Ippon.