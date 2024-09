Un urs a făcut prăpăd într-o gospodărie din Sibiel. O junincă și un câine, uciși (foto)

Locuitorii din satul Sibiel, județul Sibiu, se confruntă cu un nou incident șocant provocat de un urs. Animalul sălbatic a atacat și ucis o junincă de un an și un câine.

Incidentul a avut loc între Vale și Sibiel, unde sălbăticiunea a sfâșiat animalele în noaptea de luni spre marți. Vecinii au fost martori ai groazei. Proprietarul animalelor, Banciu Ioan Vasile, relatează cu disperare modul în care i-au fost atacate vitele pentru a doua oară în ultimii ani.

Un atac brutal, ignorat de autorități

Ioan Vasile Banciu, un crescător de animale din Sibiel, a povestit detaliile dramatice ale acestui nou atac. Juninca sa, în vârstă de un an, a fost găsită sfâșiată în apropierea șoselei, iar pulpele acesteia au fost complet mâncate de urs. Mai mult, sălbăticiunea a omorât și un câine. „Am vreo 50 de vaci aproape, iar ursul mi-a omorât juninca lângă șosea. A omorât și un cățelus.” a declarat cu amărăciune proprietarul.

Banciu nu este la primul incident de acest gen. Anul trecut, același proprietar a fost victima unui atac similar, când o altă viţea a fost ucisă de urs. Deși a raportat incidentul autorităților, problema a rămas nerezolvată. „Anul trecut mi-a omorât o viţea, dar am găsit doar un picior. Am scris la primărie și am făcut cerere, dar autoritățile nu au luat nicio măsură,” a explicat acesta.

Lipsa de reacție a autorităților

Ceea ce îl frustrează pe Banciu este faptul că, în ciuda repetatelor solicitări către autorități, răspunsurile au fost minimale și fără efect concret. În urmă cu doi ani, după ce un alt atac de urs i-a ucis o vacă, proprietarul a primit o despăgubire de doar 500 de lei, sumă considerabil mai mică decât valoarea reală a animalului, estimată la 6000 de lei. „Stai două zile pe acolo și ajungi să îți dea 500 de lei. Mai bine te lipsești. Mai bine taci,” a mărturisit acesta, dezamăgit de ineficiența instituțiilor locale.

Proprietarul a menționat că a încercat în mod repetat să obțină ajutor din partea Poliției și Jandarmeriei, dar fără succes. După un apel disperat la forțele de ordine, acesta a fost întâmpinat cu neîncredere și ironie. „Au venit 2-3 jandarmi și au spus: ‘Domnule, eu cred că dumneata îți bați joc de noi, că e veveriță,’ iar când i-am invitat să vadă situația, unul dintre ei mi-a spus că nu vine, că are familie acasă,” a povestit Banciu, vizibil afectat de lipsa de implicare.

Sătenii, în alertă

Atacurile frecvente ale urșilor în zona Sibiel și lipsa măsurilor de protecție eficientă au pus sătenii într-o stare de alertă permanentă. Vecinii lui Banciu confirmă că astfel de incidente nu sunt o noutate și că, din păcate, autoritățile nu au reușit să ofere soluții. Un alt sătean a relatat cum, în urmă cu un an, ursul i-a omorât un berbec chiar în fața casei, în ciuda faptului că avea instalate camere de supraveghere.

În încercarea de a-și proteja animalele, Banciu a instalat un gard electric în jurul saivanului, dar eforturile sale par inutile. „Am pus curent electric, dar degeaba. Dorm noaptea cu ușa deschisă, cu teamă că ursul ar putea ataca din nou. Am mers noaptea cu tractorul să sperii ursul, dar a sărit direct spre mine. Am crezut că o să mor,” a declarat el.

Soluții insuficiente și cereri de ajutor

Proprietarii de animale din Sibiel și alte localități învecinate cer cu disperare soluții din partea autorităților. În ciuda numărului mare de plângeri și a incidentelor raportate, măsurile luate de autorități se limitează la despăgubiri insuficiente și rare patrulări ale jandarmilor.

„Primăria nu te ajută cu nimic,” susține Banciu, reflectând o stare generală de nemulțumire față de lipsa acțiunilor eficiente pentru prevenirea atacurilor de urs în zonă.

Sătenii din Sibiel rămân vulnerabili și continuă să trăiască sub amenințarea constantă a urșilor, în lipsa unor măsuri clare care să le asigure siguranța. Rămâne de văzut dacă autoritățile vor răspunde în cele din urmă apelurilor repetate pentru protejarea comunității și a animalelor din zonă.