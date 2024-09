Problema navetiștilor din nordul județului dezbătută de consilierii județeni. Sunt șanse mari să se rezolve

În cadrul ședinței Consiliului Județean de la sfârșitul lunii septembrie, un consilier județean a ridicat problema navetiștilor din nordul județului, care au rămas fără mijloc de transport în comun. Președinta Consiliului Județean și vicepreședintele au venit cu noutăți și clarificări cu privire la această problemă.

Dana Moraraș, consilier județean din partea PSD, a ridicat problema navetiștilor din nordul județului, care de câteva săptămâni a rămas fără un mijloc de transport în comun. Elevii sunt printre cei mai afectați. „Aș vrea să supun în atenție un subiect arzător la început de an școlar și este vorba despre transportul elevilor navetiști. Ne confruntăm, la Mediaș, în nordul județului, cu o lipsă acută a mijloacelor de transport. Ieri am fost la o ședință la un liceu din Mediaș, unde părinții sunt disperați pentru că nu știu cum să își trimită copiii la școală, plătesc sume mari unor cetățeni care îi aduc cu mijloace de transport și voiam să vă întreb în ce demersuri suntem și în ce stadiu suntem acum pe aceste rute de transport”, a spus Dana Moraraș, consilier județean din partea PSD.

Președintele Consiliului Județean, Daniela Cîmpean, a spus că știe problema și că au avut mai multe discuții cu privire la remedierea acesteia. Președinta a mai spus că tot ce a ținut de Consiliul Județean s-a făcut, restul rămânând la nivelul operatorilor de transport care aleg sau nu să se înscrie la licitație. „Consiliul Județean are obligația de a face aceste licitații pe traseele de transport public. Există o legislație nouă care a fost adoptată cu privire la transportul județean, Consiliul Județean Sibiu este primul județ care a îndeplinit toate procedurile legate de această licitație și se numără printre județele din țară care au atribuite o parte dintre rutele de transport în urma a nouă licitații. Pe rol este a zecea licitație pentru transportul public județean. Din zona de sud a județului, mai mult de jumătate din transportul public județean a fost atribuit”, a spus Președinta Consiliului Județean Sibiu, Daniela Cîmpean.

Cîmpean a precizat care sunt motivele care au dus la această problemă. „Pe zona de nord, din păcate, nu s-a reușit să se atribuie aceste rute din mai multe considerente. Operatorii economici, deși am încercat, (…) Am invitat transportatorii, le-am acordat o mână de ajutor în a le explica toate condițiile, am făcut negocieri. Din păcate, unul dintre motive este faptul că în spațiul public a ajuns informația că va fi un transport metropolitan în zona de nord și atunci operatorii nu mai aplică pentru această licitație pentru a avea asigurat pe un termen mult mai lung transportul, adică nu mai fac investiții să intre în aceste licitații. Alt motiv este că nu sunt suficiente persoane care să își facă abonamente și să justifice rentabilitatea transportului pe care îl fac. Noi nu avem nici o pârghie, ca și Consiliu, să îi obligăm pe operatori să preia anumite trasee. Noi putem să scoatem la licitație traseele și operatorii aleg dacă vin sau nu”, a declarat aceasta.

Marcel Luca, vicepreședintele Consiliului Județean Sibiu, spune că se realizează negocieri directe cu o firmă de transport și este posibil ca problema transportului să fie remediată curând. „Noi am pornit procedura de negociere directă cu RO-A-TIR, în urma unor îndelungate discuții, și avem promisiunea lor că pe aceste rute se vor prezenta pentru a fi licențiați și pentru a prelua transportul. Sperăm ca această chestiune să ajungă la un final fericit”, a declarat Marcel Luca, vicepreședintele Consiliului Județean.