Tursib apelează la șoferi străini ca să evite deficitul de personal. Director: „Ținem neapărat să mărim salariile” (video)

Tursib nu mai are deficit de personal, însă apelează la șoferi străini, din țări non-ue, date fiind extinderile traseelor din perioada următoare. Directorul companiei de transport public din Sibiu spune că salariile urmează să fie majorate tocmai pentru a-i atrage pe conducătorii auto să își depună CV-urile.

Societatea de transport public local din municipiul Sibiu a reușit să gestioneze problemele cu care s-a confruntat în ultimii ani. Criza de personal și salariile mici i-au determinat pe șoferi, în trecut, să își spună nemulțumirile și să amenințe cu greva. Directorul Tursib spune că nu mai există probleme, s-au făcut angajări, iar salariile urmează să crească la finalul anului.

Cresc salariile la Tursib

O serie de discuții au avut loc, joi, în ședința ordinară a Consiliului Local, despre Tursib. Consilierul Ionuț Ghișe a deschis subiectul, profitând de prezența în sală a directorul societății, cerând lămuriri cu privire la angajări și salarii, date fiind noile curse introduse.

Situația s-a îmbunătățit la Tursib, confirmă directorul societății, care spune că, deși au existat discuții cu privire la salarii, nu există probleme. Salariile șoferilor ar fi urmat să crească de la 1 septembrie, însă pentru a se încadra în buget, directorul le-a cerut „o păsuire” până în luna decembrie.

„Sunt multe întrebări și am să vin cu un raport concret, fiindcă deja îl avem pregătit, pentru că în ședințele Consiliului de Administrație noi depunem aceste rapoarte lunar. Probleme financiare nu sunt, este o speță, într-adevăr, dar vă explic în mare. Când am definit bugetul, ne-am propus împreună cu toți colegii, cu conducătorii, cu sindicatele, să nu ne mințim, adică negociem un contract, cifrele arătau destul de bine, planul de transport ducea unde ne-am proiectat, doar să devenim parteneri, să nu ne mințim și aici mă refer la concedii medicale. (…) Planul de vară a fost avizat, am redus pe partea de elevi, câteva autobuze au fost scoase din planul total, ca să dăm concedii oamenilor, fiindcă avem concedii neefectuate din 2023. (…) În momentul acesta, nu pot să zic că e un deficit. De la 1 septembrie am avut o întâlnire cu sindicatele în care le-am expus punctul de vedere cu referire la o majorare. De la 1 septembrie trebuia să le mărim salariile cu încă 450 de lei. Le-am solicitat o păsuire până la 1 decembrie pentru a nu ne duce ca anul trecut, pentru că lunile proiectate, cu mărirea de la 1 septembrie propusă, nu ne-am fi încadrat în bugetul de cheltuieli salariale. (…) Am stat la masă cu sindicatele, cu conducătorii, le-am explicat situația ca să amânăm mărirea de salariu”, a precizat Ioan Rus, directorul Tursib.

Șoferi din țări non-ue la Tursib

Directorul societății spune că există, în prezent, un deficit de 23 de șoferi. Dar, date fiind extinderile din viitor, când autobuzele vor circula și în zona metropolitană, este nevoie de noi angajări. A apelat inclusiv la serviciile unor firme pentru a angaja șoferi din țări non-ue.

„În momentul acesta avem un deficit de doar 23 de șoferi. S-au mai făcut angajări între timp, chiar și din alte zone ale țării. Ținem neapărat să mărim salariile pentru că asta e un argument foarte important, nu vrea nimeni să nu dea, doar cerem o păsuire de 3 luni de zile. Pentru a prinde o mărire salarială inclusiv anul acesta și, ulterior, să ținem trendul și anul următor. Am semnat trei contracte cu trei firme diferite și pentru personal non-ue, adică căutăm șoferi și din alte țări. Suntem în perioada de primire CV-uri. Fiecare firmă să ne aducă câte 10 șoferi, să vedem care se pliază să ne aducă mai repede”, a adăugat directorul Tursib.