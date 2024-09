Un consilier local cere primăriei să preia în administrare Bazinul Olimpia. „Ministerul nu are bani pentru reabilitare”

Primăria ar putea prelua în administrare bazinul Olimpia pentru a-l reabilita, în condițiile în care ministerul nu are bani pentru dezvoltarea acestuia, asta deși există un constructor atribuit pentru lucrare.

Guvernul a amânat din nou reabilitarea bazinului Olimpia din Sibiu din cauză că nu există fonduri pentru modernizarea lui. Copiii și tinerii care vor să facă performanță se antrenează, de cele mai multe ori, pe uscat. Ușile bazinului s-au închis deja de mulți ani și nu există semne concrete că reabilitarea va începe prea curând, astfel că, în ultima ședință a Consiliului Local, consilierul Diana Mureșan (USR) a întrebat dacă nu există posibilitatea ca municipalitatea să îl preia în administrare.

„Dacă vă mai amintiți, doamna primar, am avut o discuție în legătură cu preluarea bazinului Olimpia de la minister. Mi-ați zis că la un moment dat ați încercat o preluare și că au fost discuții. După cum știți, proiectul de la bazinul Olimpia a fost blocat, nu sunt bani din câte am aflat. Întrebarea este dacă nu credeți că ar fi oportun să mai încercăm încă o discuție pe tema asta cu ministerul. Mă gândesc că noi, la nivel local, am putea face o treabă mai bună”, a spus Diana Mureșan, consilier local USR.

Astrid Fodor a precizat că va iniția discuții, dar după alegeri. „Vom iniția noi discuții, dar să vedem cine va conduce noul minister. Când începe noul mandat, vedem cine sunt noii miniștri și facem demersurile”.