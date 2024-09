Decizie importantă luată de Măldărășanu după umilința de la Ploiești. “Așa e mai bine pentru noi”

La finalul partidei de la Ploiești, scor 1-4, antrenorul de la FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu s-a arătat nemulțumit de faptul că jucătorii săi nu au reușit să fragmenteze mai mult jocul, pentru a opri atacurile adeversarei.

Sibiul a încasat pentru prima dată patru goluri în campionat cu Marius Măldărășanu pe bancă și tehnicianul le cere elevilor săi mai multă agresivitate. Din punct de vedere statistic, FC Hermannstadt are cele mai puține faulturi comise dintre echipele de Superligă. Petrolul a avut un neverosimil 3-0 după doar 26 de minute de joc.

”Eram aproape sigur că putem marca, la 3-1 a venit acea fază și ne-a dat totul peste cap. Le-am zis când eram conduși cu 0-3 că trebuie să ne gândim la următorul meci, să avem puțin orgoliu. A venit golul patru și ne-am bramburit așa, s-a cam stricat totul. Poți face un fault, chiar dacă iei galben. Nu am fragmentat jocul, să luăm un galben. Suntem cea mai cuminte echipă, statistic avem cele mai puține faulturi, asta supune multe. Nu avem o agresivitate corectă și luăm goluri” a subliniat tehnicianul sibienilor.

”Luăm goluri, trebuie să reglăm asta”

Măldărășanu caută explicații pentru acest eșec drastic, venit într-o perioadă bună a echipei sale. ”Tactic nu au greșit cu nimic. Am mai marcat și noi din faze fixe, ne-am luat goluri din faze fixe. Vine 2-0 pe tranziția pozitivă dintr-o fază pe care o știam, poate putem bloca acolo piciorul stâng. Mă uitam la ei și erau cu capetele plecate, dar erau conștienți că au făcut un meci bun, am avut ocazii. Chiar eram într-o postură bună după patru meciuri fără eșec, încrezători că putem face multe. Din păcate, luăm goluri, trebuie să reglăm, vom vedea în meciurile viitoare, sper să câștigăm acasă” a mai spus tehnicianul la flash-interviuri.

”Tot 4-3-3 e mai ok pentru noi”

Spre finalul meciului de pe Stadionul ”Ilie Oană”, Măldărășanu le-a oferit șansa debutului în Superliga lui Selimovic și Kujabi. Tehnicianul a remarcat că sistemul 4-4-2 nu avantajează jocul echipei și astfel va reveni la sistemul obișnuit. ”Este un meci pe care trebuie să îl uităm, chiar dacă terenul nu e ok, trebuie să ne adaptăm, le ies traseele, dar trebuie să rupem jocul, mai luăm un galben, facem o schimbare, nu am făcut lucrurile acestea. Trebuie să învățăm din înfrângeri. Am încredere în jucători, dar nu putem să îi băgăm pe toți. Cred în toți, la 4-1 l-am băgat pe Selimovic mijlocaș central, nu e poziția lui, dar să îi dăm niște minute, el vine după o accidentare. A intrat și Kujabi, la fel, să joace și el, nu ne resemnasem. Încercăm să jucăm și mai multe sisteme, să îi mulțumim pe toți, dar probabil tot 4-3-3 este mai ok pentru noi, așa am scos rezultate pozitive în ultimele etape”, a spus Marius Măldărășanu.

FC Hermannstadt a pierdut vineri la Ploiești, scor 1-4 cu Petrolul și rămâne pe locul 7 în Superliga, cu 13 puncte din 11 meciuri. Până la finalul etapei, echipa sibiană mai poate coborî în clasament.