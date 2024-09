Mediaș - The core of Transylvania - Noua strategie de promovare turistică lansată la Weinfest

În inima Transilvaniei, la Mediaș, oraș cu o istorie fascinantă, tradițiile și inovațiile se întâlnesc într-un mod spectaculos. Anul acesta, la Weinfest, evenimentul care celebrează vinul și cultura locală, a fost dezvăluită o nouă strategie de promovare turistică, sub titlul sugestiv „Mediaș – The Core of Transylvania” (Nucleul Transilvaniei).

Mediaș și poveștile lui fascinante

Mediașul are multe de oferit, de la turnurile medievale care au vegheat orașul de-a lungul secolelor, până la descoperirile moderne în știință și tehnologie. De fapt, orașul este cunoscut ca fiind locul de naștere al marelui savant Hermann Oberth, părintele navigației spațiale. La Weinfest, această moștenire a fost pusă în valoare printr-un personaj carismatic – Turrepitz, paznicul cetății, care de acum își va schimba chipul în funcție de povestea pe care o spune.

Turrepitz poate fi văzut în patru ipostaze: astronaut, gazist, cavaler medieval și somelier. Fiecare dintre aceste ipostaze ne dezvăluie câte o fațetă a orașului. Astfel, Mediașul se deschide ca o carte cu povești, fiecare capitol invitând turiștii să descopere mai mult.

Povestea vinului de la Weinfest

Weinfest 2024 a fost mai mult decât o simplă sărbătoare a vinului, a fost o adevărată călătorie în timp. Ediția din acest an a celebrat „Golden Mediaș”, vinul legendar menționat în faimosul roman „Dracula” de Bram Stoker. Participanții au avut ocazia să guste vinuri produse de cramele locale, într-o atmosferă feerică, acompaniată de muzică live și spectacole artistice.

Pe lângă degustările delicioase, un masterclass susținut de profesorul Dorin Popa a dezvăluit secretele vinului, un „aliment cu memorie”, așa cum a fost descris. Astfel, Weinfest nu a fost doar despre vin, ci despre conexiunea profundă pe care acest oraș o are cu istoria și tradițiile sale.

Un nou mod de a descoperi Mediașul

Ceea ce face această nouă strategie de promovare atât de specială este felul în care combină trecutul cu prezentul. De la Hermann Oberth și istoria sa spațială, până la tradiția veche de 800 de ani a vinului, Mediașul reușește să surprindă prin diversitatea sa. Cu ajutorul lui Turrepitz, acest personaj unic, vizitatorii vor putea explora cetatea, muzeele și cramele din oraș, fiecare într-un mod diferit, dar la fel de captivant.

Vinul, muzica și atmosfera de poveste

Weinfest a fost și despre distracție. Castelul medieval a prins viață în serile festivalului, când muzica ambientală și spectacolele de operă au creat o atmosferă magică. Medieșenii și turiștii au dansat, au cântat și s-au bucurat de vinuri savuroase, iar suvenirurile tematice cu Dracula și Transilvania au adus un strop de mister și aventură.

Ce urmează?

Dacă nu ai ajuns la ediția din acest an a Weinfest, nu e târziu să îți planifici următoarea vizită la Mediaș. Orașul pregătește și alte evenimente fascinante, cum ar fi Oktoberfest Boutique, în acest weekend, 27-29 Septembrie, unde micii producători de bere artizanală își vor prezenta creațiile. Și, bineînțeles, Weinfest 2025 promite să fie o nouă călătorie prin tradițiile și istoria fascinantă a Mediașului.

Cu o astfel de moștenire și cu un concept atât de ingenios de promovare, Mediașul merită din plin titlul Mediaș – The Core of Transylvania” (Nucleul Transilvaniei).