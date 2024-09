Primăria caută o stradă pe care să o numească „Dr. Carl Wolff”. Consilier: „Nu putem da numele în Gușterița”

Primăria intenționa să schimbe denumirea străzii Spartacus în Dr. Carl Wolff. Decizia i-a nemulțumit însă pe sibienii care locuiesc pe această stradă, motiv pentru ca primarul Fodor a decis să retragă de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre care prevedea această modificare. Consilierii au dezbătut subiectul în ședința de joi și au convenit că numele trebuie pus unei străzi reprezentantive.

Sibienii care locuiesc pe Spartacus nu și-au dorit ca strada lor să primească alt nume și au transmis nemulțumirile lor către municipalitate. Astfel, primarul Astrid Fodor a decis să retragă proiectul care prevedea modificarea denumirii în strada Dr. Carl Wolff de pe ordinea de zi a ședinței ordinare de joi.

Discuțiile pe acest subiect au continuat în ședință, consilierii convenind că denumirea trebuie dată unei străzi reprezentative din Sibiu. „Ne gândim, faceți propuneri și găsim cu siguranță o soluție”, a spus Astrid Fodor.

Consilier: „Nu lângă Cuprului sau în Gușterița”

Consilierul Tiberiu Drăgan a precizat că, deși a susținut proiectul, se declară mulțumit că strada Spartacus nu va deveni Dr. Carl Wolff, iar asta fiindcă denumirea trebuie pusă unei artere reprezentantive din oraș.

„Cred că e timpul să facem niște reparații morale. Avem multe străzi și cel mai bun exemplu este bulevardul Vasile Milea, la care am mai avut intenții de a-i schimba numele și trebuie să le cunoaștem istoria. Eu, personal, sunt implicat într-adevăr pentru că Dr. Carl Wolff a fost inițiatorul sistemului energetic național, plecând de la centrala de la Sadu, și îmi doresc să îl cinstim așa cum trebuie și să îi găsim totuși o soluție pentru o stradă reprezentativă în Sibiu. Nu putem să dăm o stradă cu numele lângă Cuprului sau în Gușterița”, a cerut consilierul Tiberiu Drăgan.

„Cu siguranță nu!”, a replicat Astrid Fodor.

„A fost pe repede înainte, recunosc. Eu am susținut proiectul și cred că ne putem gândi la o soluție mai bună”, a spus consilierul Drăgan.

Discuțiile au continuat pe marginea acestui subiect, primarul spunând că ar fi vrut ca Dr. Carl Wolff să fie noua denumire a Căii Șurii Mici. „Am discutat cu președinții celor două asociații care au fost de acord. Îmi aduc aminte că am vrut să schimbăm denumirea străzii Calea Șurii Mici, care nu cred că este neapărat cea mai bună denumire pentru cel care va deveni unul dintre cele mai frumoase bulevarde ale Sibiului, pentru că va fi un bulevard mai mare decât Calea Dumbrăvii merita să aibă alt nume. Am primit diverse, scrisori, că nu putem să schimbăm numele, că este o denumire istorică. Multe sunt denumiri istorici, dar poate sună mai bine alte denumiri decât Calea Șurii Mari sau Calea Șurii Mici”, a spus Astrid Fodor.

„Dar Calea Șurii Mici s-a stabilit că se va numi Regina Maria”, a replicat Adrian Bibu. Consilierul Diana Mureșan (USR) a lămurit însă că nu acesta va fi numele, fiindcă Prefectura nu a acordat un aviz favorabil pentru schimbarea denumirii străzii.

Recomandarea unui consilier: „Citiți această carte!”

Unul dintre consilierii care n-a fost de acord de la bun început cu modificarea denumirii străzii Spartacus a fost Cătălin Stanciu de la PSD. El a copilărit în Trei Stejari, a învățat la școala 4 și, la fel ca mulți alți vecini, are multe amintiri pe această stradă care, deși nu are o denumire istorică, poartă acest nume de aproape 80 de ani.

Stanciu le-a recomandat colegilor să consulte o carte despre istoria denumirilor străzilor.

„După ce m-am născut, când mama a ieșit din maternitate, m-a dus direct pe Spartacus la numărul 10. Acolo am copilărit, acolo am crescut, la școala 4 am mers. Pentru cei care sunteți și ați crescut în Sibiu, indiferent în ce parte a orașului, știți foarte bine că atunci când spui Cartierul Trei Stejari, te referi în primul rând la strada Spartacus, pentru că este vorba de școala 4, cea care a reunit generații și generații de tineri la momentul respectiv, majoritatea care proveneau, înainte de 1990, cum erau arondați, din zona Trei Stejari și din cartierul Vasile Aaron. (…) Eu am prezentat doamnei primar câteva idei care ar putea fi folosite și în viitor, iar pentru cei care vor continua în viitorul Consiliu Local vă recomand o carte despre istoria denumirilor străzilor din municipiul Sibiu. Această stradă are o denumire de aproape 80 de ani. Pe mine mă leagă enorm de lucruri de acea stradă, chiar dacă nu mai locuiesc acolo. Pe strada asta sunt oameni care stau acolo din 1955, au crescut acolo. Recomandarea mea e citirea cărții acesteia. Denumirea străzii Carl Wolff în istoria Sibiului a existat, a fost actuala Independeței și pentru o scurtă perioada strada Lupeni. Faceți uz de aceste documente care pot fi de bun augur și atunci, pe viitor, când se vor mai face astfel de propuneri să se ia totuși în calcul și astfel de elemente, indiferent că este o denumire istorică sau deja împământenită”, a spus consilierul Cătălin Stanciu de la PSD.