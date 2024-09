Ecograf nou la Spitalul Județean Sibiu pentru secția de Ginecologie

Secția Obstetrică-Ginecologie de la Spitalul Județean Sibiu a fost dotată cu un ecograf nou achiziționat dintr-o sponsorizare de 30.000 de euro.

C&A România a sprijinit dotarea Secției Obstetrică-Ginecologie a SCJU Sibiu, prin acordarea unei sponsorizări în valoare de 30.000 de euro, bani cu care a fost achiziționat un aparat ecograf de înaltă performanță.

Secția Clinică Obstetrică Ginecologie a fost dotată cu un ecograf Samsung HS40, un echipament modern care oferă o gamă largă de funcții utile în obstetrică și ginecologie. Iată câteva dintre capacitățile sale:

Imagistică 2D, 3D și 4D: Permite obținerea de imagini detaliate ale fătului, ceea ce ajută la evaluarea dezvoltării acestuia și la identificarea eventualelor anomalii. Evaluarea sănătății fătului: Poate monitoriza bătăile inimii fătului și poate evalua fluxul sanguin, oferind informații esențiale despre sănătatea acestuia. Examinarea organelor pelvine: Este util în evaluarea organelor reproductive feminine, inclusiv ovarele și uterul, ajutând la diagnosticarea diverselor afecțiuni ginecologice. Detecția sarcinii: Poate confirma sarcina și poate determina vârsta gestațională, oferind informații importante pentru îngrijirea prenatală. Monitorizarea complicațiilor: Ajută la identificarea complicațiilor în timpul sarcinii, cum ar fi sarcina ectopică sau problemele de placentă. Ghidare pentru proceduri: Ecograful poate fi folosit pentru a ghida proceduri invazive, cum ar fi biopsiile sau drenajele. Imagini de înaltă rezoluție: Tehnologia avansată asigură imagini clare și detaliate, esențiale pentru un diagnostic precis.

„Aceste funcții fac din ecograful Samsung HS40 un instrument valoros în practica obstetrică și ginecologică, contribuind la îmbunătățirea îngrijirii pacienților. Este o contribuție valoroasă va avea un impact semnificativ asupra calității serviciilor medicale pe care le oferim pacienților noștri”, spune prof. dr. Chicea Radu, medic șef al Secției Clinice Obstetrică Ginecologie.

Sponsorizarea a fost acordată de C&A România, prin intermediul Asociației Împreună pentru Sănătate, aceasta din urmă facilitând achiziționarea aparatului. „An de an contribuim la îmbunătățirea actului medical sibian și suntem bucuroși să o putem face, întrucât este important să ne implicăm în dezvoltarea acestui pilon esențial al comunității. O vizită la spital nu este făcută niciodată cu inima ușoară, indiferent de motiv, astfel că este esențial ca toate condițiile în care actul medical se desfășoară să fie la cele mai înalte standarde”, spune Cătălin Roșca, Country Manager România al C&A.

„Este o onoare și o responsabilitate enormă acest rol pe care ni l-am asumat cu toată inima, de a contribui la modernizarea și reabilitarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, însă nu am fi putut să reușim nimic fără ajutorul necondiționat și constant al firmelor și companiilor care ne sunt alături la fiecare pas. Mulțumim pe această cale C&A România, pentru importanta sponsorizare oferită prin care, iată, am reușit să aducem un mare plus Secției Clinice Obstetrică Ginecologie și pacienților care îi trec pragul”, spune Cornel Benchea, președintele Asociației Împreună pentru Sănătate.