Ministrul Mediului, întâlnire cu autoritățile din Sibiu. „Situația este sub control la barajul de la Gura Râului” (foto)

Ministrul Mediului, Mircea Fechet, s-a întâlnit cu membrii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Sibiu pentru a discuta despre cele mai vulnerabile puncte de pe harta inundațiilor din județ, pentru a preveni posibilele deversări ale apelor râurilor.

Potrivit ministrului, situația este sub control la barajul de la Gura Râului.

„Am discutat despre măsurile luate de autorități pentru a evita ca pârâul Porumbăcel, care străbate localitatea Porumbacu de Jos, să provoace eventuale pagube în cazul în care ar depăși cotele de apărare pentru pragurile critice la precipitații, prevăzute în Planul de apărare împotriva inundațiilor.

De asemenea, am constatat personal, iar de la conducerea Serviciului de Gospodărire a Apelor Sibiu am primit asigurări liniştitoare că situaţia este sub control la barajul de la Gura Râului, principala sursă de alimentare cu apă a Sibiului și a localităților Gura Răului, Cristian, Poplaca, Șelimbăr, Ocna Sibiului și Șura Mare” a precizat Mircea Fechet.

Pentru pârâul Porumbăcel au fost luate măsuri de siguranță. Digul de apărare al localității Porumbacu de Jos a fost deversat la inundațiile din anii anteriori fiind create trei breșe pe o lungime de 550 metri. „Pentru remedierea lor, s-au executat lucrări provizorii de închidere a breșelor și recalibrare a albiei. Totodată digul a fost supraînălțat cu materiale locale. De asemenea, s-au efectuat și lucrări de reparații a zidului de sprijin degradat, de pe malul drept, din surse proprii ale Apelor Române alocate prin Planul Anual de Gospodărire a Apelor”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a Ministerului Mediului.

La această întâlnire, au fost prezenți și specialiști de la Apele Române, Sistemul de Gospodărire a Apelor Sibiu și Olt.