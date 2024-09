O sibiancă desemnată cea mai bună jucătoare a Mondialului de fobal de stradă

La finalul competiției, căpitanul naționalei de fotbal de stradă, Maria Constantinescu a fost desemnată de organizatori cea mai bună jucătoare a Mondialului din Coreea de Sud. Fundașul central al echipei sibiene a revenit în acest sezon, după o lungă absență cauzată de o operație la ligamente.

”Suntem extrem de mândre de locul 2 obținut la Campionatul Mondial de Fotbal de Stradă din Seoul. Pentru mine, acest rezultat este cu atât mai special, având în vedere că acum un an am trecut printr-o operație de ligament încrucișat anterior și nu credeam că voi mai putea juca fotbal la acest nivel. Faptul că am reușit să revin pe teren și să fiu desemnată cel mai bun jucător al turneului este o realizare pe care nu o voi uita niciodată. Aș vrea să mulțumesc colegelor mele de echipă si antrenorilor. Vrem să le mulțumim oamenilor care ne-au susținut necondiționat atât de aici cât și de acasă, iar eu vreau să le mulțumesc celor mai buni kinetoterapeuți din lume, Elena, Ale și Teo, precum și și celui mai bun doctor, Daniel Albu pentru că m-au ajutat să trec cu bine peste operație și recuperare. Fără ei nu aș fi reușit să realizez ceea ce am reușit aici” a spus Maria Constantinescu pentru Ora de Sibiu.