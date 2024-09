Mii de studenți la deschiderea anului universitar la Sibiu. Bobocii, cei mai emoționați: „Sper să îmi clădesc un viitor aici” (foto, video)

Mii de studenți au participat la festivitatea de deschidere a anului universitar la Sala Transilvania, care a devenit neîncăpătoare odată cu venirea tinerilor. Bobocii au fost cei mai emoționați și speră ca anul acesta să fie un deschizător de drumuri în carierele lor.

Peste 2.000 de elevi au participat luni la festivitatea de deschidere a anului universitar. Numărul mare de tineri i-a luat prin surprindere pe organizatori, care au fost nevoiți să mai deschidă o tribună. Chiar și așa, au fost studenți care au stat în picioare cât timp s-a desfășurat festivitatea. Părinții nu au lipsit nici ei din peisajul studențesc, iar unii dintre ei au venit chiar din colțuri îndepărtate ale țării pentru a-și susține copiii în prima zi de facultate. „Avem emoții”, spun doi părinți veniți tocmai din Bihor.

Bobocii au fost cei mai emoționați, dar, totodată, și cei mai entuziaști. Ștefan a venit tocmai din Constanța pentru a studia la Sibiu. El spune că a vizitat orașul în urmă cu mai mulți ani și i-a plăcut foarte mult, plus că îl consideră mai frumos decât Constanța. „Nu știu la ce să mă aștept. Este o experiență cu totul nouă, așa cum cred că este și pentru restul colegilor de anul întâi, dar cred că toți suntem optimiști și avem speranțe foarte mari. Toți studenții au emoții, este un pas mare; până la urmă, îți definește traiectoria vieții”, a spus Ștefan, student în primul an la Facultatea de Drept.

Andrei este coleg de facultate cu Ștefan și a venit din Prahova, la facultate în Sibiu. Urmează să studieze Dreptul. „Încerc să fiu optimist, să învăț și să descopăr lucruri noi și să îmi construiesc un viitor favorabil. Ca fiecare student de anul întâi, am emoții, dar încerc să trec peste. Îmi este teamă de toată experiența în sine pentru că nu o să pot să fructific toate momentele la maxim”, a spus Andrei.

Studenții „cu experiență” se tem de restanțe, însă rămân optimiști. „Am venit cu gândul de a învăța cât mai multe lucruri și sper să nu am restanțe în sesiune. Eu sper ca toți anii mei de facultate să fie ușori, să mă înțeleg cu profesorii”, a spus Robert, student la Facultatea de Inginerie.

Florentina, studentă în primul an la master la Facultatea de Sociologie, speră să își clădească un viitor în Sibiu. „Am venit cu gânduri foarte bune, de încurajare și de optimism. Sunt nouă în oraș și sper ca aici să îmi găsesc și să îmi clădesc un viitor”, a spus studenta.

Maria, studentă la Facultatea de Medicină, este hotărâtă să înceapă anul universitar „în forță”. „Am gânduri foarte serioase să încep facultatea în forță. Fiind studentă la Medicină, cred că sunt anumite așteptări și sper să fie foarte bine”, a spus tânăra.

Sorin Radu, rectorul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, le-a transmis studenților un mesaj de bun venit în noul an universitar. „Cred că suntem cu mult peste 2000 și trebuie să mărturisesc că n-am fost pregătiți pentru mai mult de 2000 de studenți, gândindu-ne că vom serba astăzi în Piața Mare, într-un format mai restrâns. Surpriza pe care ne-ați făcut-o a fost aceea de a umple și tribuna din partea stângă. Să-mi exprim în egală măsură și un alt regret că nu v-am putut primi în cel mai frumos amfiteatru pe care îl are nu doar Sibiul, îndrăznesc să spun, România, Piața Mare a Sibiului, pentru că acolo obișnuim, de mai bine de un deceniu, împreună cu Academia Forțelor Terestre Nicolae Bălcescu, să deschidem anul universitar. (…) Mă adresez în primul rând vouă, celor care primiți pentru prima dată în viață apelativul de studente și studenți. Sunteți peste 5.300 de studenți care în acest an s-au înmatriculat la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu și care se alătură altor peste 10.000 de studenți. Dacă ați ajuns aici, înseamnă că ați decis, pe baza informațiilor culese despre ULBS, că acesta este locul în care vreți să vă definiți identitatea profesională. Mărturisesc că și noi am aflat câte ceva despre voi din documentele încărcate pe platforma de admitere, din interacțiunea cu voi prin call-center-ul dedicat. Am primit peste 20.000 de apeluri la acel call-center și ne-am bucurat să vă întâlnim personal la confirmarea locului”, a transmis rectorul Universității „Lucian Blaga”, Sorin Radu.

Comandantul și rectorul Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, generalul Ghiță Bârsan, a luat de asemenea cuvântul la festivitatea de deschidere a anului universitar. „Ce-ar fi însemnat aceste aplauze într-o sală de 5000 de locuri? Sală pe care o avem proiectată împreună și așteptăm finanțarea de la Guvernul României. Pentru acești studenți ai Sibiului, pentru că aici ne-am adunat două universități într-un oraș, două universități care mișcă orașul Sibiu, un oraș multicultural, așa cum bine știți, un oraș în care vă veți dezvolta, veți absolvi o facultate și pentru acest lucru vă mulțumim. Această perioadă a fiecărui an rămâne pentru noi, membrii comunităților academice sibiene, una deosebit de frumoasă, deoarece celebrăm prin Toamna studențească deschiderea porților universităților, prin care intră în noi generații de studenți a căror tinerețe și aspirații ne oferă imboldul de a ne continua traseul nostru educațional”, a spus comandantul și rectorul Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, generalul Ghiță Bârsan.