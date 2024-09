Un vlogger american se declară fascinat de Sibiu – “A spune că acest oraș este atractiv e o subestimare severă” (video)

Un vlogger american, cunoscut sub numele de Richard Green și deținător al canalului de Youtube “Old, Alone and Far From Home”, a ajuns recent la Sibiu și a rămas profund impresionat de farmecul orașului.

Richard și-a început cariera de călător full-time după ce s-a retras în anul 2023 și își propune să prezinte locurile vizitate prin prisma istoriei și a oamenilor, nu doar prin propria experiență. „România ar trebui să fie pe lista oricărui călător, iar Sibiul, cu siguranță” a spus acesta. De asemenea, până la sfârșitul anului 2024, vloggerul plănuiește să exploreze 14 țări de pe 5 continente.

Sibiul, un loc aparte în inima vloggerului

„Unul dintre cele mai șarmante locuri pe care le veți găsi în lume” a spus acesta la începutul videoclipului său, lansându-se într-o aventură de o zi și jumătate prin inima Transilvaniei. În clipul său, vloggerul explorează cele mai importante atracții din centrul istoric al Sibiului, de la turnurile vechi de secole și străzile înguste din Orașul Vechi până la Piața Mare sau Podul Minciunilor.

Ochii ce veghează orașul, atracția principală

Vloggerul a fost captivat de „ochii” care dau Sibiului porecla de „City of eyes”. Deși au fost inițial concepute pentru ventilația podurilor, aceste ferestre au devenit un element de identitate al orașului. “Este un element arhitectural unic și arată atât de clar ca niște ochi care se uită la tine. Trebuie doar să mă întreb dacă atunci când le-au creat pentru prima dată, știau exact ce fac sau dacă, atunci când au terminat, s-au uitat în sus și au zis <<hmm?>>” a spus Richard.

Printre descoperirile culinare locale s-au numărat înghețata cu aromă de papanași și chiar sarmalele, despre care Richard spune că nu au dezamăgit. “Am fost nerăbdător să încerc acest fel de mâncare și nu a dezamăgit. Acesta este unul dintre cele mai distractive lucruri despre călătorii, găsirea și încercarea de mâncare care face parte din cultura unui loc” a mai completat acesta.

În final, vloggerul american s-a arătat mai mult decât încântat de scurta ședere în urbea de pe Cibin, sugerând urmăritorilor săi că Sibiul este o destinație turistică atrăgătoare din toate punctele de vedere, mai aales pentru vizite de scurtă durată.

“Este un loc plin de istorie, dar și unul care conține toate elementele de care au nevoie călătorii moderni. A spune că acest oraș este atractiv este o subestimare extremă. La fiecare pas, am găsit un loc mai superb decât cel pe care tocmai l-am părăsit. Am devenit un mare fan al României” a completat Richard.