Pericol în parcarea unui magazin din Sibiu. „Adevărata problemă e că trec mulți copii pe acolo” (video, foto)

Un sibian și-a distrus una dintre anvelopele mașinii în parcarea unui magazin din Sibiu. Omul cere să se ia măsuri, fiindcă pot avea loc accidente grave.

Un bărbat din Sibiu acuză că și-a distrus anvelopa mașinii în parcarea unui magazin de pe strada Oțelarilor din Sibiu, din cauza unei bucăți de fier beton care iese din asfalt și care nu este semnalizată. „În dimineața zilei de 30.09.2024, când am vrut sa parchez mașina în parcarea magazinului de pe strada Oțelarilor, nr. 50, am auzit o lovitură în spatele mașinii. Când m-am dat jos, am remarcat că o bucată de fier beton, care ieșise din pavaje, a perforat cauciucul mașinii fără ca acesta să se mai poată repara”, a scris cititorul.

Din păcate, anvelopa nu a mai putut fi reparată, iar șoferul s-a ales cu o pagubă de 500 de lei.

În zonă vin zilnic zeci de copii, fiindcă parcarea se află în vecinătatea Palatului Copiilor. Din acest motiv, omul cere să fie remediată problema pentru a fi evitate accidentele nefericite.

„Problema nu este doar că mi-a cauzat o pagubă de 500 de lei, problema adevarată este că exact acolo se află și Palatul Copiilor Sibiu, pe unde zilnic trec foarte mulți copii care se pot răni sau chiar mai rău! Din câte am înțeles, acel fier este de mult timp acolo”, a mai scris cititorul.