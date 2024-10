Lucrările de pe DJ 141 C Broșteni-Bogatu, finalizate cu 6 luni mai devreme. Consiliul Județean Sibiu a investit peste 42 milioane lei (foto video)

Proaspăt inaugurat, drumul județean 141 C, care face legătura între Bogatu Român, Broșteni, fiind conectate cu drumul dintre Slimnic și Păuca, a fost finalizat cu șase luni înainte de termen.

Cu o investiție totală de peste 42 de milioane de lei accesați prin programul “Anghel Saligny”, au fost realizați peste 10,5 km de drum ce au în componență 71 de podețe, trotuare pe o suprafață de 2.800 de metri pătrați și borduri instalate pe o distanță de 4,29 km, contribuie la îmbunătățirea aspectului și funcționalității drumului.

Lucrările, finalizate cu jumătate de an mai devreme

Lucrările de reabilitare au fost începute în martie 2023 și aveau un termen de execuție de 24 de luni, cu o dată de finalizare a lucrărilor în 3 aprilie 2025. Cu toate acestea, constructorul SC Prenis SRL – SC Dimex 2000 Company SRL – Total NSA Ag Construct SR, a reușit finalizarea lucrărilor cu jumătate de an mai devreme față de termenul inițial.

Sorin Corfar, dirigintele de șantier se declară extrem de mulțumit de calitatea lucrărilor, chiar dacă au fost întâmpinate anumite dificultăți în construirea drumului. “Am avut o alunecare activă, foarte puternică. Soluția din proiect n-a putut fi adaptată și atunci a trebui schimbată. Sigur, cu ceva costuri, dar acum stăm liniștiți. Am realizat un zid din piloți forați cu grindă armată deasupra, care asigură o protecție mărită în acea zonă. De asemenea, am implementat drenuri pentru a elimina apa din patul drumului și am construit ziduri de sprijin pe anumite sectoare” a completat acesta.

Proiectul a inclus și modernizarea unui pod din Broșteni, care anterior cauza inundații în zonă. “În urma acestei investiții podul fost reabilitat, ca să asigure preluarea apelor care în urmă cu câțiva ani au ajuns să inunde gospodăriile din localitate. Prin această investiție venim și intervenim și pentru a asigura un minim de siguranță pentru oamenii și gospodăriile lor” a completat Daniela Cîmpean, președintele Consiliului Județean Sibiu.

„Naveta nu mai este o problemă pentru locuitori”

Primarul comunei Păuca, , a fost de asemenea prezent la inaugurarea drumului, arătându-se încântat de cooperare și receptivitatea Consiliului Județean pentru proiectul care era așteptat de foarte mult timp. „Finalizarea acestor lucrări mulțumește pe absolut toată lumea și mai cu seamă pe locuitorii din cele două sate. E un proiect care a fost așteptat de foarte mulți ani. Să știți că zona a devenit foarte, foarte interesantă pentru foarte mulți din dinafara comunei. Prețurile la imobile, la case, terenuri a crescut cam de două ori. Naveta la Miercurea Sibiului, Ocna Sibiului, Șura Mică sau la Sibiu nu mai este o problemă” a declarat primarul comunei Păuca, Niculae Dancu.

În zona Țării Secașelor, Consiliul Județean Sibiu a reușit să modernizeze aproape toate drumurile importante, contribuind astfel la îmbunătățirea infrastructurii rutiere și facilitând accesul între localități. Președinta CJ Sibiu, Daniela Cîmpean, a subliniat că singurul drum județean rămas nemodernizat în această regiune este cel care face legătura între Dealul Bogatului și Miercurea Sibiului, însă proiectul tehnic este deja finalizat, iar finanțarea necesară este asigurată prin programul național „Anghel Saligny”.

Legătura cu județul Alba urmează să fie modernizată

Totuși, drumul se termină într-un câmp, întrucât se întâlnește la limita cu județul Alba în lipsa unei infrastructuri corespunzătoare. Cu toate acestea, primarul comunei Păuca declară faptul că în urma unei discuții cu reprezentanți din județul Alba, această problemă va fi remediată până la finalul anului următor.