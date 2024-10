Românii din Diaspora ademeniți să se întoarcă în țară: 10 ani vor fi scutiți de la impozite

Premierul Marcel Ciolacu a subliniat importanța reconectării românilor din diaspora cu țara și oportunitățile pe care le oferă în cadrul discursului susținut la Repatriot Summit 2024. Ciolacu a evidențiat realizările României și a prezentat măsuri de sprijinire a întoarcerii românilor din diaspora, citează Mediafax.

„Dezvoltarea României depinde de investiții și inițiativă, iar țara noastră are nevoie de oameni cu o atitudine occidentală față de muncă,” a afirmat Ciolacu, recunoscând că între 2008 și 2022, peste 3 milioane de români au emigrat. Acesta a subliniat că „în spatele acestor cifre sunt oameni care muncesc din greu și care suferă, departe de casă și de familii.”

Premierul a menționat că prioritățile guvernului vizează îmbunătățirea calității vieții, serviciilor de sănătate și educației. „Dacă suntem obiectivi, vedem cum România s-a schimbat! În bine!” a declarat el, evidențiind faptul că România este acum una dintre cele mai sigure țări din Europa, cu o infracționalitate scăzută.

În ceea ce privește infrastructura, Ciolacu a anunțat progresele din ultimii ani: „Avem 1.100 de km de drumuri de mare viteză, alți 800 de km în execuție și 470 în licitare.”

De asemenea, el a subliniat investițiile în sănătate, menționând că guvernul investește 13 miliarde de lei în spitale noi și modernizări. „Exodul medicilor pare să se fi încheiat. Tot mai mulți caută să se întoarcă și să lucreze în țară,” a adăugat premierul.

Ciolacu a subliniat contribuția românilor din diaspora la economia națională: „În 2023, românii plecați la muncă în străinătate au trimis în țară o sumă record de 6,5 miliarde de euro, echivalentul a 2% din PIB.”

De asemenea, el a anunțat că anul trecut s-a înregistrat un număr record de întoarceri în țară: „Peste 190.000 de români au ales să se întoarcă pentru că viața în România s-a schimbat – în bine – în ultimii 10 ani!”

Pentru a stimula revenirea românilor din diaspora, Ciolacu a propus un pachet de măsuri fiscale atractive: „Fiecare cetățean român care se întoarce va beneficia de 10 ani scutire de impozit pentru banii aduși înapoi în țară.”

În plus, el a anunțat bugetul alocat pentru programul Start Up Nation 2024: „Acesta are alocat un buget de 440 milioane de euro, iar alocația financiară nerambursabilă va fi de 50.000 euro.”

Marcel Ciolacu a concluzionat subliniind necesitatea unității naționale: „Obiectivul meu personal este să unesc aceste Românii într-o singură Românie. Unită și prosperă!”