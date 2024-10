Tineri din Sibiu lăsați fără locație cu 3 zile înainte de cununie. Reprezentanții localului dau vina pe o ”eroare umană”

Doi tineri din Sibiu au plănuit o cină pentru a sărbători cununia civilă, cu mai multe săptămâni înaintea marelui eveniment. Însă, cu trei zile înainte de eveniment, tinerii au aflat că locația nu mai este disponibilă, chiar dacă în mai multe rânduri discutaseră personal cu angajații complexului. Reprezentanții Portal Village Sibiel susțin că problema a apărut din cauza unei „erori umane” și își cer scuze pentru incident.

Ioana Irimie împreună cu soțul ei visau să aibă cina de după cununia civilă, vineri, 27 septembrie, într-o locație pe gustul ei, iar astfel a ales Portal Village Sibiel. Nu ar fi fost prima dată când ar fi trecut pragul complexului, însă de data aceasta au rămas dezamăgiți după ce au aflat, cu doar trei zile înainte de eveniment, că locația nu mai este disponibilă, cu toate că toate detaliile fuseseră deja puse la punct cu angajații complexului.

„Trebuia să avem petrecerea de după cununia civilă la Portal Village în data de 27 septembrie, un eveniment important la care trebuiau să participe 21 de persoane. Înainte cu trei zile, și o să mai repet o dată , trei zile, am fost anunțați de către cei de acolo ca trebuie să anulăm pe motiv că au un alt eveniment care își dorește exclusivitate, probabil mult mai important pentru cei din locație”, a spus tânăra.

În luna august, sibianca împreună cu logodnicul ei au mers la complexul din Sibiel, unde au pus la punct cu anagajații complexului mai multe detalii cu privire la meniu, decor și organizare. „Ne-am dus acolo ca și cum am merge să vedem o locație. Noi am mai fost acolo, am mai luat diferite mese, cine, nu ne era localul străin. Am mers acolo și am discutat cu șeful de sală care este într-adevăr și vărul meu. I-am spus ce ne dorim să facem, ei au spus că o să iasă foarte frumos. Apoi l-a chemat pe șeful bucătar care a schițat pe o hârtie ce ne dorim noi și ce ne pot ei oferi. Am stabilit cu bucătarul șef. Am mers acasă, am discutat cu familia, iar la două zile distanță l-am sunat pe vărul meu și i-am spus că rămâne data respectivă. El a verificat agenda și a zis că nu au nici un eveniment stabilit pentru data repsectivă. După ce am stabilit data, am întrebat dacă trebuie avans și a spus că nu pentru că se merge pe încredere”, mai povestește tânăra.

În luna septembrie, cu aproximativ două săptămâni înainte de eveniment, cuplul ar mai fi fost contactat de angajați ai locației pentru a face anumite schimbări având în vedere că se schimbase vremea. „Ne-am dus din nou la locație unde de data aceasta am discutat cu șeful de sală, șeful bucătar, încă un bucătar și o doamnă care mi s-a comunicat ca se ocupă de evenimente. În tot acest timp nu mi s-a spus nici măcar o dată ca ar fi vreo problemă. Doamna care se ocupa de evenimente mi-a solicitat o adresă de e-mail unde să îmi trimită o ofertă pe care bineînțeles ca nu am mai primit-o, însă nu mi-am făcut griji ca doar mergeam pe principiul de încredere”, a mai spus Ioana.

Fără locație, cu trei zile înainte de eveniment

Cu trei zile înainte de eveniment, Ioana povestește că a fost sunată de șefa complexului care i-a spus că s-a produs o încurcătură și că data este ocupată pentru un alt eveniment. Astfel, pentru Ioana au rămas trei variante: să anuleze, să schimbe data sau să găsească o altă locație. „Pentru mine personal a fost un șoc. Nu am știut ce să răspund și chiar am crezut ca e o glumă proastă. Motivația doamnei a fost că evenimentul respectiv a fost luat din luna mai și ca angajații nu au știut de el. Ea a aflat de evenimentul meu cu doar câteva zile înainte deși din spusele angajaților a știut încă de la început”, spune Ioana.

Tânăra spune că reprezentanții complexului din Sibiel ar fi încercat să îndrepte greșeala prin a le oferi alte alternative de locații unde ar putea fi ținut evenimentul sau o noapte de cazare.

Răspunsul complexului din Sibiel

Reprezentanții complexului Portal Village și-au cerut public scuze pentru incidentul din weekend-ul trecut. Aceștia au mai spus că greșeala a fost cauzată de o eroare umană, după ce procedurile interne nu au fost respectate.

„Ne exprimăm regretele pentru incidentul prin care am fost nevoiți să refuzăm organizarea unui eveniment privat în PORTAL Village. Printr-o eroare umană, procedurile noastre interne nu au fost respectate și evenimentul nu a fost confirmat prin ofertă și contract. Astfel, nu a fost înregistrat în planificarea internă și s-a suprapus cu un eveniment confirmat anterior prin contract semnat. Vom lua toate măsurile necesare pentru a evita astfel de situații în viitor”, au transmis reprezentanții complexului la solicitarea realizată de Ora de Sibiu.