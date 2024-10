Campionul mondial al Sibiului care uimește mapamondul și a câștigat tot în ultimii ani. Marcel Manea: ”Nu mă gândesc la retragere” (reportaj)

Având în palmares cinci titluri europene și trei titluri mondiale în proba de master, la categoria 90 de kg din cadrul competițiilor de Bodybuilding și Fitness, sibianul Marcel Manea este la fel de motivat pentru concursurile internaționale din anii viitori.

În viața de zi cu zi, Marcel Manea este angajat în cadrul Compartimentului Circulație din cadrul Poliției Locale Sibiu. În paralel, sibianul nu are rivali în ultimii ani la categoria 90 kg a probelor de master de la Campionatul European și Mondial. Recent, s-a clasat pe primul loc la Campionatul Mondial masculin de Bodybuilding și Fitness din Iran. Are deja un palmares uluitor, cu cinci titluri europene și trei mondiale.

În plus, cu Marcel Manea în echipă, România s-a clasat pe un extraordinar loc 3 în clasamentul pe națiuni la cea de-a 78-a ediție a Campionatului Mondial IFBB.

”A fost al treilea titlu mondial, a fost un pic mai special pentru că s-a concurat în Iran, țară care a evoluat mult la culturism. Au fost foarte mulți sportivi bine pregătiți din toată lumea, din Europa știam un singur concurent, un slovac” povestește politistul local în exclusivitate pentru Ora de Sibiu.

Marcel rămâne la fel de motivat an de an și nu își pierde nimic din setea de performanță. ”La anul urmează Europenele din Spania, dar sunt motivat la fiecare competiție, când începe alt an am altă motivație. Vreau să îmi păstrez titlul an de an și asta e cea mai bună motivație. Îmi place ceea ce fac și o fac cu plăcere. Nici nu mă gândesc la retragere, colegul meu de cameră de la lot a împlinit 74 de ani și este vicecampion mondial la +65 ani. Când o să simt slăbiciune, atunci mă voi opri”

”Tot ce e bun, nu am voie să mânânc”

Programul de regim alimentar și de antrenamente pentru a atinge maximul la competiții este unul absolut infernal. ”Anul acesta am început regimul de la 15 ianuarie, în mai am sărit puțin calul cu mâncarea, apoi am continuat regimul până la Mondialul din Iran. Tot ce este bun, nu am voie să mănânc: dulciuri, sucuri sau pizza. Tot ce altora nu le place, piept de pui, pește, legume sau orez, cam asta am voie să mănânc.

Acum, după concurs, mă bucur de 3 luni de mâncare normală. În privința antrenamentelor, fac zilnic, înainte sau după serviciu, în funcție de cum îmi pică tura. Cu circa șase săptămâni înainte de concurs fac și câte două antrenamente zilnic, fac în plus și cardio, mă trezeam la 5 dimineață să alerg apoi mergeam la job, sau alergam la ora 23 dacă nu apucam pe parcursul zilei. Sunt sacrificii mari și multă disciplină, pe parte financiară nu se merită. Dar, dac asta de 30 de ani cu drag, fără bani și asta voi face în continuare” anunță Marcel Manea.

”Doar dacă ai răbdare vin și rezultatele”

De câțiva ani, sportivul a pus bazele propriului său club de culturism, ACS Fitness Manea, unde vrea să atragă cât mai mulți practicanți. ”Am 7 băieți legitimați, îmi doresc să îi ajut să progreseze și să îmi ia locul la lotul național. Chiar acum am legitimat 4 copii pentru Cupa României, ei au potențial să se dezvolte, au avut rezultate bune. Îmi doresc să plecăm de jos, să creăm baza, ei trebuie să fie serioși si să muncească. Oricine vrea să vină la mine la club, indiferent de vârstă sau de sex este bine primit, important este să fie foarte serios. Trebuie să gândească pentru viitor, nu pentru prezent, îți trebuie răbdare, o luptă între corp și psihic, doar dacă ai răbdare ai șanse mari să ajungi sus, să vină rezultatele. Dacă vrei rezultate rapid, atunci nu vei reuși” spune sibianul.

”Totul se face în timp, nu imediat”

Campionul european și mondial are câteva sfaturi simple pentru cei care pășesc pentru prima dată în sala de sport. ”Cine intră într-o sală de sport, fie că vine să slăbească, să își tonifieze musculatura sau doar să facă mișcare, trebuie să știe că totul se face în timp și îi trebuie multă răbdare. Nimeni nu se îngrașă într-o lună, pune câteva kilograme în 2 ani, același timp îi trebuie și ca să slăbească. Asta depinde și de dieta pe care o ține, dacă ești strict poți să scurtezi perioada, dacă nu ești așa strict, trebuie să muncești mai mult, să arzi mai multe calorii decât ai consumat. Eu îi îndemn pe toți să facă sport pentru sănătate, să facă mișcare, atunci vor avea un somn mai bun, o sănătate mai bună, pentru că inima pulsează mai bine” a mai explicat Marcel Manea.