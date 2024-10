Invincibilii de la ACS Mediaș. Antrenorul echipei, mărturisire după meciul de vineri (video foto)

ACS Mediaș a remizat vineri, în etapa 6 din Liga 3, 1-1 pe Stadionul ”8 Mai” în disputa cu CSU Universitar din Alba Iulia.

Medieșenii au suferit în prima repriză a meciului cu CSU Universitar. Oaspeții au jucat mai bine, au marcat o dată și au mai ratat câteva ocazii. Căpitanul medieșenilor, Avram a ratat un penalty în minutul 50. ACS a jucat mult mai bine în partea secundă și a reușit să egaleze în minutul 75 prin Pajco.

Astfel, ACS Mediaș – CSU Universitar din Alba Iulia s-a terminat 1-1 și echipa de pe malul Târnavei Mari rămâne neînvinsă după șase etape, fiind lider în Seria 7. Medieșenii pot pierde fotoliul sâmbătă, după meciul Unirea Alba Iulia – Gloria Bistrița, dacă vreuna dintre acestea câștigă.

CITEȘTE ȘI: Eric de Oliveira s-a întors la Mediaș. Revine în fotbal

Antrenorul Vâtcă: „Am suferit”

Antrenorul medieșenilor, Cosmin Vâtcă recunoaște că echipa sa a suferit destul în prima repriză a disputei cu universitarii din Alba Iulia. ”Am împărțit un pic reprizele, prima repriză a fost mai puțin bună pentru noi, a doua repriză am intrat mult mai montați de la cabine și am făcut o repriză mult mai bună. Vreau să scot în evidență că cei care au intrat pe parcurs au făcut-o foarte bine, îi felicit. Avem mult de muncă, dar important e că nu am pierdut, că avem continuitate în rezultate, faptul că suntem lideri ne dă speranțe. Ne așteaptam la alt joc al celor din Alba Iulia, au jucat mai direct și până ne-am reglat am suferit” a spus antrenorul medieșenilor, Cosmin Vâtcă.

Cristi Pajco: ”Cred că am intrat cam moi”

Favoritul fanilor, Cristi Pajco a marcat golul egalizator și ACS Mediaș rămâne neînvinsă în serie. ”Cred că e un rezultat echitabil, prima repriză clar a fost a lor, nu am cuvinte să explic cauza, cred că am intrat cam moi, bine că nu le-a intrat al doilea gol și am putut reveni. În a doua repriză ne-am regăsit și am făcut față cu bine. Tot timpul încerc să aduc un plus echipei, indiferent în ce minut intru, încerc să îmi fac treaba, să ajut echipa să ajungem unde ne e locul. Dacă ne pregătim bine, putem juca cu oricine din serie de la egal la egal, sper să ne întoarcem cu puncte de la Bistrița” a spus Cristi Pajco.