Măldărășanu ia măsuri înainte de meciul Sibiului cu Sepsi. ”Nu se mai poate repeta!” (video)

Antrenorul echipei FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu a susținut vineri o conferință de presă, în care a discutat ultimele amănunte înaintea jocului de duminică, de la Sibiu, cu Sepsi Sf. Gheorghe.

Meciul din runda a 12-a a Superligii, FC Hermannstadt – Sepsi Sf. Gheorghe este programat duminică, la o oră neobișnuită, 13.30, pe Stadionul Municipal. FC Hermannstadt este pe 8, cu 13 puncte, dar Sepsi, aflată pe 13, are 11 puncte. Sibiul are prestații solide pe teren propriu, acolo unde nu au pierdut doar un meci în acest an, 0-1 cu Poli Iași, în 6 mai. Sepsi este foarte vulnerabilă în apărare, primind cel puțin două goluri în fiecare din ultimele patru deplasări.

Antrenorul sibienilor, Marius Măldărășanu își dorește duminică un succes cu Sepsi, care să șteargă cu buretele rezultatul de la Ploiești.

Vezi oferta Superbet pentru meciul cu Hermannstadt!

”Ne așteptăm la un meci greu, contra unei echipe care este în suferință după ce sezonul precedent l-a avut remarcabil. Și Sepsi a avut schimbări la echipă, probabil din cauza aceasta suferă, nu se regăsesc, dar este o echipă periculoasă, cu jucători foarte buni în componență. Cu siguranță va fi un meci greu, sper la fel să fie și pentru ei, ne dorim să avem o reacție bună, jucăm acasă și venim după o înfrângere usturătoare, care a lăsat răni. Trebuie să obținem trei puncte, putem să o facem, nu avem cum să mai repetăm greșelile pe care le-am făcut, să luăm patru goluri, consider că la Ploiești a fost un accident. Am fost bine din punctul de vedere al atacului, dar nu am fost eficienți, trebuie să fim mai responsabili la fazele fixe, mai reactivi și mai pragmatici pe tranziția pozitivă a adversarului, acolo am suferit, din păcate am fost taxați. Ne dorim o victorie frumoasă, ca să putem pregăti următorul joc în liniște” a anunțat tehnicianul.

Intră în SuperSocial, singura rețea socială dedicată pariorilor din România, și găsește-ți inspirația!

Singurul absent de la sibieni este Jovan Markovic, care este în refacere după operația la genunchi. ”Restul băieților sunt valizi, nu mai sunt alte probleme. Probabil vor fi mici schimbări în echipă, dar toți trebuie să fie pregătiți, dacă intri 5 minute trebuie să dai totul, să vii cu plus. Ne dorim cei care vin de pe bancă să facă diferența, la jucătorii care au jucat mult poate apărea uzura” a mai spus Marius Măldărășanu.

CITEȘTE ȘI: Se vând bilete pentru FC Hermannstadt – Sepsi. Prețuri accesibile pentru toată lumea

Biletele sunt disponibile online pe siteul Bilete.ro, accesând acest link. Prețurile au rămas neschimbate: 20 lei la peluze, 40 lei la Tribuna 2 și 50 lei la Tribuna 1.

Program casa de bilete Stadion Municipal:

Vineri, orele 16-20

Sâmbătă, orele 16-20

Duminică (ziua meciului), orele 10-14

CITEȘTE ȘI: FC Hermannstadt, ofertă de prelungire a contractului pentru un jucător de bază