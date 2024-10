S-a redeschis traficul pe Podul Gării. Muncitorii rămân în teren pentru alte lucrări (video, foto)

Circulația pe Podul Gării s-a redeschis vineri. Constructorul a finalizat lucrările la nivelul părții carosabile, însă muncitorii vor mai rămâne în teren timp de o lună pentru alte intervenții.

Șoferii pot circula din nou pe Podul Gării, începând de vineri, după aproape două luni în care traficul a fost închis complet pentru efectuarea lucrărilor de reparații.

Constructorul Antrepriza de Reparații și Lucrări ARL Cluj SA a finalizat lucrările la partea carosabilă. S-a refăcut întreagă structură a drumului și a trotuarelor, inclusiv sistemul de scurgere a apelor pluviale și rosturile podului.

„Mă simt onorat, chiar râdeam cu niște prieteni ieri, că sigur o să fiu primul. Mă simt bine că l-au deschis, că nu mai trebuie să ocolesc șinele. Sunt surprins că l-au deschis mai devreme, nu mă așteptam”, spune Nicolae Zarioiu, unul dintre primii pietoni care au circulat pe pod după lucrări.

„E un real ajutor că s-a redeschis, ne ajută foarte mult, ca pietoni, dar și ca participanți la trafic. Locuim aici în cartierul Lazaret și economisim cel puțin 20 de minute în trafic”, a spus Alexandra.

Lucrările continuă încă o lună

Traficul pe pod s-a redeschis pe o ploaie torențială, despre care dirigintele de șantier spune că a fost „un fel de botez” la finalizarea lucrărilor. Acesta a explicat că vor mai urma noi lucrări, majoritatea dintre ele sub pod.

„Am reușit totuși, deși a fost o provocare foarte mare, aceste două luni, pentru deschiderea traficului pe pod, am reușit să ne încadrăm în timp. Iată și o binecuvântare de la Dumnezeu, un fel de botez pentru noi. Ne bucurăm pentru sibieni, ne bucurăm că am reușit să terminam la timp, deși ziceam în primă fază că o să deschidem doar traficul auto, am reușit să deschidem și traficul pentru pietoni, deocamdată pe partea dreaptă este trotuarul liber pentru traficul de pietoni. Vor continua aceste lucrări pe stânga pentru asigurarea traficului optim încă o lună de zile. În primul rând, avem grinda parapet și parapetul pietonal, care este în lucru, dar și lucrările de sub pod, parcările și iluminatul public al podului. A fost o provocare mare pentru noi, dar iată că, în două luni de zile, am făcut-o”, a precizat Dorin Ursu, dirigintele de șantier.

Muncitorii vor mai rămâne o lună în teren, iar asta fiindcă trebuie finalizată amenajarea trotuarelor. De asemenea, vor fi înlocuite parapetele vechi și se va monta și pune în funcțiune noul sistem de iluminat public. Ulterior, se va interveni și pentru reabilitarea scărilor laterale ale podului, pe care pietonii pot coborî spre gară.

„Sub Pod se va continua amenajarea celor 2 zone de parcare și a pistei de biciclete din zona Mall-ului. Și aici se va instala un sistem nou de iluminat public și se va amenaja o rețea de canalizare pluvială care să evacueze mai eficient apa”, au transmis reprezentanții Primăriei Sibiu.

Pentru realizarea acestor lucrări nu va mai fi necesară închiderea traficului pe pod.