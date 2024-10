Măldărășanu a luat decizia după umilința cu Sepsi. ”Eu sunt vinovat” (video)

După ce echipa sa a fost umilită la Sibiu de Sepsi Sf. Gheorghe, scor 0-4, antrenorul celor de la FC Hermannstadt și-a găsit cu greu cuvintele la conferința de presă desfășurată la finalul meciului.

Sibiul a capotat lamentabil pe Municipal, 0-4 cu Sepsi Sf. Gheorghe și este la al doilea eșec consecutiv în care primește 4 goluri. De altfel, în conferința premergătoare meciului cu Sepsi, antrenorul Măldărășanu susținea că nu se mai poate repeta un meci atât de slab ca la Ploiești și echipa să încaseze 4 goluri. Și totuși, exact asta s-a întâmplat!

Sibienii au încasat opt goluri în cele mai recente două partide, cu Petrolul și Sepsi, iar antrenorul a recunoscut că pauza vine la timp. ”Toată săptămâna am vorbit de ce s-a întâmplat meciul trecut. Explicații nu prea sunt, am așteptat o reacție de la băieți după jocul de la Ploiești, când am pierdut pe fondul unui joc bun, având ocazii. De această dată, am arătat rău, în prima repriză Sepsi a fost agresivă, am pierdut mingi neforțate, cum se spune în tenis, iar adversarul a profitat. A doua repriză am încercat să intrăm în joc, am fost expuși, a venit și golul trei, am avut ceva ocazii, am pus presiune, a fost și golul nostru anulat inexplicabil” a spus Măldărășanu.

”A fost un moment psihologic”

Tehnicianul este convins că golul lui Murgia anulat în startul reprizei secunde a fost valabil. ”Nu trebuie să ne pitim în spatele acelui moment, dar cred că a fost un moment psihologic, dacă marcam atunci, se făcea 1-2, lucruile puteau sta altfel. Nu cred că faza trebuia analizată, nu cred că nu e gol valabil, Chițu nu are intenția de a juca mingea ca să fie ofsaid, regulamentul s-a schimbat visavis de un contact cu portarul în 6 metri, nu se mai dă fault așa de ușor”. După o analiză VAR de 5 minute, golul a fost anulat pentru ofsaid la Chițu, aflat pe traiectoria mingii trimisă în poartă de Murgia.

”Nu vom uita niciodată acest eșec”

Antrenorul echipei sibiene le reproșează jucătorilor săi atitudinea din meci. ”Rezultatul spune totul, nu suntem bine, suntem groggy, poate pauza aceasta vine la momentul potrivit, dar este clar că am suferit la atitudine. Nu ne așteptam ca Sepsi să vină așa de montată, dar era normal, erau sub noi în clasament, au venit focusați să câștige aceste meci. Am încredere în continuare în jucători, dar mereu le-am zis să dea mai mult, calitate au, poate au luat lucrurile un pic superficial, dacă le-a zis antrenorul că sunt buni și că putem face lucruri frumoase sezonul acesta, parcă au uitat să mai băge piciorul, să mai facă un sprint în plus, au uitat să se apere, trebuia să ne câștigăm duelurile. Nu vreau să dau în jucători, eu sunt vinovat. Asta a făcut diferența, plecăm cu un 0-4 pe care nu îl vom uita niciodată” a mai spus Măldărășanu.

FC Hermannstadt a căzut pe locul 13 în Superliga, cu 13 puncte adunate în 12 jocuri.