Cutremur la FC Hermannstadt. Unul dintre principalii acționari vrea să plece: ”Renunț!” (exclusiv)

Acționarul principal al clubului FC Hermannstadt, Ștefan Băcilă și-a anunțat luni retragerea, după umilințele provocate în ultimele două etape de echipă.

Ultimele două rezultate ale sibienilor, 1-4 la Ploiești cu Petrolul și 0-4 pe Municipal cu Sepsi au inflamat spiritele la echipă. Principalul acționar al clubului, Ștefan Băcilă are toate motivele să fie supărat, după ce jucătorii sunt cu salariile la zi, dar rezultatele din ultimele două jocuri au fost rușinoase.

”FC Hermannstadt trebuie să își caute alt creditor, eu am decis să renunț. Săptămâna trecută am băgat 200.000 mii euro în club să fie salariile la zi, pai când echipa juca în Liga 2 și erau restanțe de câteva luni, era mult mai multă dăruire. Alte echipe au 4-5 luni restanțe și joacă fotbal. Eu nu vreau să mai aud de FC Hermannstadt, rezultatele vorbesc de la sine. Deci, nu am luat în calcul nicio demitere de antrenor, nicio măsură pentru jucători, pur și simplu plec eu!” a anunțat Ștefan Băcilă exclusiv pentru Ora de Sibiu.

”Nu așa se face performanță”

Acționarul principal de la FC Hermannstadt a detaliat și motivele acestei decizii, unul fiind faptul că jucătorii au primit liber până joi după eșecul rușinos de sâmbătă, de pe Municipal, 0-4 cu Sepsi Sf. Gheorghe.

”După ce iei 8 goluri în două etape și dai liber echipei 4 zile și practic pleci în vacanță, asta spune multe despre nivelul de profesionalism de la acest club. Patru zile libere după ce iei bătaie jucând fără determinare, fără agresivitate, acesta este un mare semn de întrebare pentru mine, din toate supărările avute. Eu nu mă pricep la fotbal, dar nu cred că așa se face performanță. Suporterii îl iubesc pe Măldărășanu, dar eu nu cred că poți da 4 zile libere după astfel de meci, când ai probleme așa mari în defensivă, avem medie de 2 goluri primite pe meci” a mai declarat Ștefan Băcilă, patronul firmei de construcții Terra Building

FC Hermannstadt a coborât pe locul 13 în Superliga după 12 etape, având 13 puncte.