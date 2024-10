Programul celor 3 săptămâni de experiențe locale ale ediției a 3-a How to sibian/că.

How to sibian/că revine în acest an cu cea de-a 3-a ediție și se va desfășura într-un nou format. Dacă la primele 2 ediții, activitățile s-au desfășurat în decursul unei săptămâni, evenimentul din 2024 se va întinde pe parcursul lunii octombrie și va aduce nu mai puțin de 8 experiențe pentru comunitatea sibiană. How to sibian/că, un eveniment dospit de Fundația Comunitară Sibiu (FCS) cu sprijinul wenglor, va avea loc între 10-27 octombrie, în mai multe locații din oraș și din județ.

How to sibian/că se adresează celor mutați recent în Sibiu, care încearcă să-și găsească locul în comunitate, dar și sibienilor care vor să se conecteze cu oameni noi sau să descopere aspecte necunoscute ale orașului. Evenimentul creează un mediu propice pentru integrarea în comunitate a celor care au făcut din Sibiu „acasă”, dar și pentru construirea unor relații solide între aceștia și localnici. Indiferent de cât timp sunt în Sibiu, sibienii noi și vechi sunt așteptați, între 10-27 octombrie, la cea de-a treia edițieHow to sibian/că, să se cunoască și să ia pulsul orașului la o serie de experiențe inedite: de la povești despre oraș pe care le vor descoperi în proiectul editorial Ghid de sibian/că, la ateliere cu lume faină, tururi tematice, o petrecere ca’n anii 2000, secrete descoperite în bibliotecă sau un brunch de zile mari.

„How to sibian/că e pentru cei care s-au mutat recent la Sibiu și încearcă să-și găsească locul în comunitate sau pentru cei care sunt aici de mai multă vreme, dar vor să-și lărgească cercul de amici, să-i cunoască și să-i înțeleagă mai bine pe noii vecini și poate să le dea un sfat și o mână de ajutor pe alocuri. Evenimentul este și pentru cei ai locului, sibienii care vor să redescopere orașul printr-o serie de activități care îi vor pune în contact cu oameni faini și experiențe la fel de faine. Am ajuns deja la a 3-a ediție, care anul acesta se va desfășura într-un nou format, pe parcursul a 3 săptămâni, așa că nu sperăm decât că sibienii vechi și noi ni se vor alătura la cele 8 evenimente pe care le-am pregătit special pentru ei. Suntem extrem de mândri în special de lansarea Ghidului de sibian/că, un proiect editorial de suflet, care în sfârșit vede lumina tiparului după o vreme bună în care ne-am gândit cum să-i dăm cea mai bună formă pentru a ilustra tot ce are Sibiul nostru de oferit”, a declarat Ana Bugneriu, directoarea executivă a Fundației Comunitare Sibiu.

How to sibian/că este un proiect dospit de Fundația Comunitară Sibiu, alături de wenglor Romania.

„Wenglor este una dintre companiile reprezentative pentru orașul Sibiu, fiind una dintre primele investiții străine în unitate de producție, încă din anul 2001. Ne mândrim să facem parte din această comunitate, a sibienilor, și ne mândrim că am putut să contribuim vreme de peste 20 de ani la dezvoltarea orașului, atât prin activitatea noastră, cât și prin diverse proiecte. Ca si producători de senzori inteligenți destinați automatizărilor industriale, la wenglor, gândim mereu în viitor. Trebuie să punem astăzi bazele produselor de mâine. La fel ca un oraș! Trebuie să creștem și să ne diversificăm portofoliul, pentru a rămâne atractivi, competitivi. La fel ca un oraș. Iar dacă privim astăzi în viitor, ne place ce vedem!”, a declarat Herbert Oprea, directorul general wenglor România.

Programul ediției a 3-a

Cei care își doresc să participe la cea de-a 3-a ediție How to sibian/că pot alege una sau mai multe activități prin completarea formularului de înscriere (fie bifează mai multe opțiuni când completează formularul de înscriere, fie revin cu o completare ulterioară). Experiențele au un număr limitat de locuri, prin urmare, în momentul epuizării lor, opțiunile respective vor fi scoase din formular.

Joi, 10 octombrie – Lansare Ghid de sibian/că

Participare liberă în limita locurilor disponibile

Prima activitate din seria How to sibian/că și anume lansarea Ghidului de sibian/că, va avea loc joi, pe 10 octombrie, la Cărturești din Promenada Mall Sibiu, începând cu ora 18:00. Acest proiect editorial este realizat de Fundația Comunitară Sibiu cu sprijinul wenglor, fiind conceput pentru a familiariza noii rezidenți cu frumusețea, cultura și dinamismul orașului, oferindu-le un instrument util pentru integrarea rapidă în comunitate. Totodată, surprinde aspecte mai puțin cunoscute ale orașului, dezvăluindu-le localnicilor o fațetă nouă și captivantă a locului pe care îl numesc „acasă”. Ghidul oferă informații practice, istorice și culturale, creând astfel o resursă indispensabilă atât pentru cei nou veniți, cât și pentru locuitorii de lungă durată care doresc să redescopere Sibiul dintr-o perspectivă proaspătă.

Ghid de sibian/că este un produs editorial care va putea fi achiziționat începând cu 10 octombrie exclusiv din librăriile Cărturești din Sibiu și din țară.

Vineri, 11 octombrie – Atelier creativ. Instalație artistică

Max. 15 persoane. Contribuție personală – 50 lei/persoană

Vineri, 11 octombrie, sibienii sunt invitați să își lase imaginația să prindă aripi și să devină parte dintr-o experiență unică de creație. Artistul Ștefan Crețu îi va ghida într-un atelier care, la final, va da naștere unei instalații artistice. Atelierul va avea loc într-o galerie de la parterul Promenada Mall Sibiu.

Marți, 15 octombrie – Sibiul instagramabil: Tur foto cu Gina Ștef

Max. 15 persoane. Contribuție personală – 50 lei/persoană

Alături de fotografaGina Ștef, marți, pe 17 octombrie, începând cu ora 16:30, pasionații de fotografie sau locuri speciale de fotografiat sunt așteptați să exploreze Sibiul cu alți ochi. Turul foto va prezenta „Sibiul instagramabil” și va începe din fața Bibliotecii Astra, corp. A – Str. George Barițiu 5, urmând să-i poarte pe participanți pe mai multe străzi din centrul Sibiului.

Joi, 17 octombrie – Cu bicicleta prin Sibiu: Tur cu Urban Bike Revolution

Max. 15 persoane. Contribuție personală – 50 lei/persoană

Joi, pe 17 octombrie, de la ora 17:30, cei de la Urban Bike Revolution invită sibienii la o plimbare cu bicicleta prin Sibiu, situată între momente de relaxare și rutină zilnică. Traseul va trece prin: Parcul Sub Arini – Hipodrom – Mihai Viteazu – Vasile Aaron – Piața Habermann.

Vineri, 18 octombrie – Party: How to DISCOteca

Max. 200 de persoane. Contribuție personală – 90 lei/persoană EARLY BIRD

O zi mai târziu, în jur de 200 de persoane sunt așteptate la party-ul anilor 2000! How to DISCOteca, cea mai vibrantă petrecere internațională a toamnei, va avea loc vineri, 18 octombrie, începând cu ora 21:30, la Pasaj Hall. Sibienii și nu numai sunt invitați să-și amintească sau să descopere ce însemna cu adevărat distracția în acele vremuri, la o petrecere unde sunt așteptați cu ținute specifice anilor 2000, un spectacol de lumini și ritmuri electrizante marca DJ Iustee.

Miercuri, 23 octombrie– Secretele din bibliotecă

Max. 30 persoane. Contribuție personală – 50 lei/persoană

Cei curioși să exploreze locuri încărcate de istorie și mister, sunt invitați într-o călătorie unică la Biblioteca Astra, corpul A, alături de istoricul Răzvan C. Pop, directorul instituției. În acest tur exclusiv, participanții vor păși printre rafturi cu cărți rare, fiecare cu povestea ei fascinantă, și vor asculta legende captivante despre lumea nevăzută a bibliotecii și a Sibiului.

Sâmbătă, 26 octombrie – Tur ghidat în oraș

Max. 30 persoane. Contribuție personală – 50 lei/persoană

În penultima zi dedicată evenimentului, sâmbătă, 26 octombrie, sibienii sunt așteptați la un tur de oraș, cu ghidul Mihai Hașegan. Începând cu ora 11:00, acesta îi va purta prin istoria Sibiului, dar le va oferi și răgaz de opriri pentru a se bucura de diverse bunătăți.

Duminică, 27 octombrie – Brunch la Portal

Max. 50 persoane. Contribuție personală – 110 lei/persoană

Cele trei săptămâni de activități vor fi încheiate alături de Iuliana Labo, coordonatorul How to sibian/că și curator de experiențe locale, la un brunch aromat de toamnă, într-un decor idilic de toamnă, la Portal Village Sibiel. Pe participanți îi așteaptă aromele delicioase ale unor bucate alese, combinate cu aerul proaspăt de munte, plimbări liniștite prin pădurea fermecătoare care înconjoară locația, momente de artă și conectare.

Înscrierea la activități

Pentru a se înscrie la una sau mai multe activități, doritorii trebuie să completeze formularul de înscriere de aici și să achite biletul online. O parte din costurile de participare va fi acoperită cu ajutorul partenerului evenimentului, iar diferența va reprezenta contribuția fiecărui participant și va trebui să fie plătită online, detalii regăsindu-se în formular și pe site-ul FCS.

Completarea formularului, fără achitarea taxei este considerată incompletă și nu garantează rezervarea locului.