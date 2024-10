Doliu la Spitalul Județean Sibiu. A murit Octavia Popa

Octavia Popa, coordonator Ambulatoriului de Specialitate din cadrul Spitalului Județean de Urgență Sibiu, a decedat. Anunțul trist a fost făcut de reprezentanții spitalului.

Coordonator de Ambulatoriu de Specialitate cu o experiență de mai bine de 30 de ani, Octavia Popa a reprezentat „întruchiparea eficienței și a compasiunii față de cei din jur”.

„Astăzi, cu durere în suflet, ne luăm rămas bun de la un om cu totul special. Octavia Popa a fost o parte importantă a familiei Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu, un om cu un suflet cât o mie, care niciodată nu spunea „nu”, indiferent de problemă. Octăvița era omul soluțiilor, întruchiparea eficienței și a compasiunii față de cei din jur, iar prin bunătatea ei am crescut și noi, toți cei care am cunoscut-o și am îndrăgit-o. Și-a dedicat mai bine de 30 de ani din viață acestui spital, iar pentru asta îi mulțumim și sperăm ca ea să fi simțit toată dragostea pe care colegii și apropiații săi i-au purtat-o.



Transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate. Octăvița, vei rămâne mereu vie în sufletele noastre”, se arată pe pagina de facebook a Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu.