Știrea zilei: Celebrul artist Justin Timberlake concertează în România în 2025

Ceea de până de curând părea a fi doar un vis, se transformă în realitate. Celebrul artist american Justin Timberlake va susține anul viitor un concert la festivalul Electric Castle.

„Justin Timberlake o să fie headliner la Electric Castle în 2025. Anunțați pe toată lumea. Pe prietenii tăi, pe mama și tatăl tău, pe șeful tău. Da, inclusiv pe fostul tău/fosta ta”.

Indicii despre un concert al artistului american în țara noastră au fost văzute în București și Cluj-Napoca, sub forma unor afișe de culoare neagră, pe care apăreau scrise cu alb versurile unor bine-cunoscute melodii ale artistului: „Cry Me a River”, „What Goes Around Comes Around” și „I’m Bringing Sexy Back”.

Concertul lui Justin Timberlake la Electric Castle 2025 face parte din turneul mondial „The Forget Tomorrow World Tour”, care va ajunge și în Europa în primăvara anului viitor.

„E un privilegiu pentru Electric Castle și pentru orice festival din această lume să-l aibă pe Justin Timberlake ca headliner. Știam că fanii din România și-l doresc foarte mult, am văzut cât de mult s-a încercat să meargă în alte țări, inclusiv în America să-l vadă. Cred că va fi senzațional să-l știi la tine acasă”, spune Renate Roca-Rozenberg, Manager PR Electric Castle.