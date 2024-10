Infiltrații cu apă în mai multe apartamente dintr-un bloc de la Șelimbăr. Dezvoltatorul afirmă că de vină sunt locatarii (foto)

Mai mulți locatari dintr-un bloc din Șelimbăr sunt revoltați după ce cantități mari de apă s-au infiltrat în pereții mai multor apartamente din imobil. Președintele Asociației de Locatari spune că, din luna august și până în prezent, nu s-au luat măsuri pentru rezolvarea problemei. În schimb, un reprezentant al firmei care a construit blocul dă vina pe locatari.

După lucrările efectuate vara aceasta la acoperișul blocului de pe strada Doamna Stanca, mai mulți locatari „s-au trezit” cu infiltrații în pereți, odată cu venirea ploilor. Președintele Asociației de Locatari crede că sunt tone de apă între planșeu și izolație, iar molozul de pe acoperiș a înfundat scurgerile. „S-au făcut niște lucrări la mansardă și ne plouă în casă. Pe bloc este un lac și apa se infiltrează și ajunge și în interior. Dezvoltatorul nu ne dă acces pe acoperiș, prin urmare noi nu putem face nimic”, spune revoltat un locatar.

Ionela spune că ea se află printre locatarii cei mai afectați de infiltrații. „Eu locuiesc la etajul 7, în cel mai afectat apartament. Am încercat să ajungem la o înțelegere pe o cale amiabilă ca să ne lase să rezolvăm problema, să urcăm să curățăm. Eu sunt cea mai afectată. Eu am lucrat 20 de ani în Spania și am plătit apartamentul cu banii jos. Trebuie să găsim o soluție. A zis că așteaptă să îi aducem o factură pentru curățarea scurgerilor”, a spus Ionela Polzan, locatar în blocul afectat de pe strada Doamna Stanca.

Mihai spune că umiditatea s-a extins de pe pereți spre tavan. „Suntem foarte afectați. Avem apartamentul la colțul blocului. Apa s-a infiltrat și s-a extins și pe tavan. De sus până jos este umed tot”, a spus locatarul.

Un alt locatar din blocul „cu pricina” locuiește la etajul cinci și nici apartamentul lui nu a fost ferit de infiltrații. „Au venit și, în loc să decopere, ei au venit cu un strat de polistiren. S-a umplut toată terasa cu apă și curge pe lângă. Scurgurile sunt înfundate tot din cauza lucrărilor lor”, a spus Bogdan Frâncu.

Tavane și pereți afectați de infiltrații

Președintele Asociației de Locatari al blocului de pe strada Doamna Stanca spune că problema infiltrațiilor nu este doar la etajele superioare, ci se extinde până la parter. „Dezvoltatorul mai are apartamentele de la etajele opt și nouă. Pe acoperișul de la etajul nouă a rămas tot molozul și toate deșeurile de la reabilitarea etajului opt. Scurgerile s-au înfundat, iar apa și-a făcut loc să curgă. Astfel, apa s-a infiltrat între planșeu și izolație. Cred că sunt tone de apă și se scurge și pe fațada blocului. Am luat legătura cu poliția, am făcut sesizare și la primăria din Șelimbăr, cât și la Inspectoratul de Construcții”, a declarat Președintele Asociației de Locatari.

Familiile care locuiesc la etajele superioare sunt cele mai afectate de infiltrații. În fotografiile din apartamente se observă pereții umezi, unii chiar scorojiti din cauza apei. „Noi am făcut sesizări începând cu data de 28 august. Am deschis și un proces. Fațada blocului este afectată și ea de scurgerile de apă. Nu ne lasă să mergem la ultimele etaje pentru a rezolva problema. Ne este restricționat accesul,” a mai spus președintele asociației de locatari, Daniel Marpozan.

„Este vina lor”

Unul dintre reprezentanții firmei care a construit blocul susține că infiltrațiile sunt cauzate de nepăsarea locatarilor care nu desfundă scurgerile. „Din câte știu, este vina lor pentru că au scurgerile înfundate. Și terasa mea este distrusă tot din cauza lor. Scurgerile nu sunt curățate. Ei uită că nu stau la hotel. Dânșii cred că le curățăm noi scurgerile”, a spus un reprezentant al celor care au construit imobilul.

Asociația de proprietari Doamna Stanca Nr. 17 B Șelimbăr a solicitat instanței ca, prin hotărâre judecătorească, să oblige dezvoltatorul să permită accesul locatarilor, împreună cu un expert în construcții sau hidroizolații, pentru a stabili sursa apei care se infiltrează până la etajul doi al imobilului. Aceasta precizează că pereții, tavanele și fațadele sunt afectate și există posibilitatea ca bucăți de tencuială să cadă.

Instanța de judecată, în urma efectuării unei expertize, va stabili cine poartă răspunderea pentru întreaga situație.