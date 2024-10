Școala din Sibiu care a reintrodus uniformele școlare pentru elevi. Director: „A fost inițiativa părinților” (foto)

O școală din județul Sibiu a reintrodus uniformele școlare pentru a lupta împotriva bullying-ului. Directorul școlii din Șeica Mare a spus că această schimbare a apărut la cererea părinților.

Uniformele școlare ar părea pentru mulți o măsură demodată, poate chiar comunistă, cum i-ar fi spus directorului puținii dintre părinții elevilor de la Școala din Șeica Mare, unde a fost reintrodusă purtarea uniformelor. Cu toate acestea, inițiativa a venit din partea părinților pentru a se evita pe cât posibil faptele de bullying.

„Totul a plecat din dorința de a nu mai avea problemele de bullying, pentru că, din cauza vestimentației, unii copii erau marginalizați și se ajungea și la acte de violență. Uniforma nu este obligatorie și nici nu îi sancționăm pe cei care nu o poartă, dar până acum avem un răspuns bun din partea părinților și a elevilor”, spune directorul școlii, profesorul Nicolae Popescu.

Inițiativa reintroducerii uniformelor școlare a venit din partea părinților. Directorul unității de învățământ spune că puțini au fost cei care s-au împotrivit schimbării și clarifică faptul că uniformele nu sunt obligatorii. „Am primit o solicitare din partea părinților pentru a face o schimbare în școală cu privire la îmbrăcămintea elevilor. Am făcut un sondaj de opinie pe grupul de WhatsApp, iar 205 părinți au fost „pentru” și 44 de părinți „împotrivă”. Astfel, am căutat variante de uniforme bune și, în același timp, ieftine. La început s-a propus un tricou polo, dar era scump, așa că am zis că pentru început să optăm pentru o vestuță, o cămașă bleumarin și pantaloni negri sau bleumarin, la alegere. Firma care face vestuțele este din localitate, iar părinții au fost foarte implicați în găsirea cămășilor. Este clar că sunt și părinți nemulțumiți. Am fost făcut comunist, hitlerist. În schimb, am încredere că această schimbare se va reflecta în disciplina și responsabilitatea elevilor. Chiar dacă suntem o școală din comună, cred că putem face și astfel de schimbări”, mai spune directorul școlii, profesorul Nicolae Popescu.