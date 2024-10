anunț trist făcut de rafael nadal

Rafael Nadal anunță retragerea sa din tenisul profesionist. Sportivul în vârstă de 38 de ani, care a câștigat 22 de titluri de Grand Slam, a anunțat vestea într-un mesaj video postat pe X, scrie Mediafax.0

Ultimul său eveniment va fi Cupa Davis de luna viitoare de la Malaga, purtând culorile Spaniei.

„Bună ziua tuturor. Sunt aici pentru a vă anunța că mă retrag din tenisul profesionist”, spune sportivul în mesaj.

„Au fost ani dificili, în special ultimii doi. Nu am fost în stare să joc fără limitări. Este o decizie grea, care mi-a luat timp să o iau, dar în această viață totul are un început și un sfârșit. Cred că este momentul potrivit pentru a pune capăt unei cariere care a fost lungă și mult mai de succes decât mi-aș fi putut imagina vreodată. Sunt foarte încântat că ultimul meu turneu va fi finala Cupei Davis, reprezentând țara mea. Este o închidere a cercului, deoarece unul dintre primele mele triumfuri profesionale a fost finala de la Sevilla din 2004. Mă simt foarte norocos pentru toate lucrurile pe care le-am trăit. Vreau să mulțumesc întregii industrii a tenisului, colegilor mei jucători, marilor mei rivali. Am petrecut multe ore cu ei și am trăit multe momente pe care le voi ține minte toată viața”, adaugă Nadal.