cinema dome la astra film festival. spectacol imersiv cu imagini rare și hituri de legendă ale trupelor queen și pink floyd în centrul sibiului

Queen și Pink Floyd la Sibiu, în unele dintre cele mai așteptate proiecții din această toamnă! Uriașul Cinema Dome, amplasat în Piața Mare din Sibiu, este și în acest an punctul zero al cinematografiei viitorului, unde spectatorii au ocazia să se afle, la modul propriu, în mijlocul acțiunii.

Astra Film Festival, cel mai important eveniment cultural din România dedicat filmului documentar (Sibiu, 20-27 octombrie), este și în acest an singurul festival din România care oferă publicului proiecții de filme imersive – full-dome, care par să vină din viitor. Programul New Media Dome, bilete și abonamente, aici: https://www.astrafilm.ro/astra-film-new-media-dome.

Astra Film New Media Dome, lansat în 2016, este un program special dedicat publicului de toate vârstele, din Sibiu și din toată țara, care își dorește să trăiască experiența spectaculoasă a cinematografiei digitale. Centrul de atenție este mutat de la producția în sine la experiența unică a publicului. Filmele, proiectate în noile spații cinematografice de 360 de grade, folosesc tehnologii creative avansate, ce îmbină realitatea virtuală, hologramele, efectele sonore și vizuale, inteligența artificială și proiecțiile digitale, dau spectatorului impresia că face parte realmente din lumea artistică pe care este invitat să o observe.

Cele mai așteptate producții relevante pentru zona de new media de anul acesta transpun în format imersiv, prin muzică și imagini spectaculoase, albume iconice ale trupelor Queen și Pink Floyd.

QUEEN HAVEN. Spectaculoasa producție „Queen Heaven”, de Robert Sawallisch (Germania, 2023, 80 min) introduce spectatorul în lumea legendară a lui Freddie Mercury și Queen, cu prezența lor electrizantă, versuri creative și concerte impresionante. Acest tribut combină muzica originală cu fotografii rare, videoclipuri și efecte spectaculoase de laser la 360 de grade, acompaniate de celebre hituri precum „Bohemian Rhapsody,” „We Will Rock You,” „Radio Ga Ga,” „Who Wants to Live Forever” sau „We Are the Champions.”

PINK FLOYD. O altă proiecție mult așteptată este „Pink Floyd – The Dark Side of the Moon”(Max Crow, Marea britanie, 2023, 44 min), o transpunere în format imersiv, prin muzică și imagini, a iconicului album The Dark Side Of The Moon al trupei Pink Floyd, lansat în urmă cu 50 de ani. Un album proaspăt și astăzi, când, datorită tehnologiei, spectacolul combină muzica unică și inconfundabilă cu priveliști uluitoare ale sistemului solar și nu numai, redate în sunet surround.

Călătorii ale imaginației. Alte filme dedicate adulților, dintre cele proiectate în Cinema Dome din Piața Mare Sibiu, poartă spectatorul în călătorii ale cunoașterii. Așa cum este călătoria cosmică în care se îmbină imagini reale și artificiale din„Spațiu Imposibil” (r. Rocco Helmchen, Johannes Kraas – Germania, 2024 – 46 min), cea între micro și macro-cosmos, în căutarea originii vieții („Biosfera Întunecată” – r. Javier Bollain – Spania, 2024 – 27 min), ori călătoria în universul uluitor în care orașele futuriste și arhitectura suprarealistă prind viață, din „Distopii Locale Într-o Utopie Globală” (r. Sergey Prokofyev – Germania, 2024 – 24 min).

Tot în Cinema Dome vor fi proiectate numeroase filme pentru copii și adolescenți. Aceștia vor fi transportați, cu viteza luminii, în călătorii în trecut și în viitor, în aventuri spațiale sau subacvatice, pentru a li se dezvălui legăturile inimaginabile dintre viața oceanică și cea spațială, sau pentru a-i pune în fața explorării captivante a marilor întrebări umane, în care religia și știința se întâlnesc pentru a dezvălui misterele existenței.