un om al străzii terorizează locuitorii din valea aurie. își face nevoile în văzul lumii, ziua în amiaza mare (video)

Locuitorii din cartierul Valea Aurie sunt deranjați de un om al străzii care nu doar doarme în parcul din cartier, ci își și face nevoile în văzul tuturor.

În parcul frumos amenajat din Valea Aurie, părinții și copiii aleg să petreacă timpul liber după școală sau după muncă. Însă, plăcerea de a petrece timpul în parc este umbrită de prezența unui om al străzii, care fără rușine își face nevoile lângă copacii ornamentali, în văzul tuturor.

Bărbatul ar avea în jur de 60 de ani și ar fi rămas pe străzi după o neînțelegere cu familia. Locuitorii spun că îi înțeleg situația sensibilă, însă nu pot înțelege nepăsarea și nonșalanța în ceea ce privește modul în care trăiește. „Avem suflet și îi înțelegem situația, dar ieșim cu copiii în parc și îl vedem cum își face nevoile în mijlocul zilei fără nici o jenă față de oamenii din parc. L-am surprins și în dimineața aceasta când își făcea nevoile lângă un copac. Face acest lucru și când parcul este plin de copii și nu este normal, eu trebuie să îi distrag atenția fetiței mele pentru a nu îl vedea. Copiii se joacă frecvent pe iarbă și pot oricând să calce în dejecții”, spune un localnic din Cartierul Arhitecților.

Mai mult, sibianul povestește că omul străzii care trăiește în parcul din apropierea străzii Ludoș aduce și alte persoane care au probleme cu alcoolul. „Acest individ doarme pe bănci, se trezește acolo, merge la toaletă pe spațiul verde când se trezește, adună și alți oameni ai străzii din alte cartiere, împrăștie haine de pat, pături mizerii pe bănci”, a mai spus acesta.

Locuitorii din zonă ar fi făcut mai multe plângeri la Poliția Locală, însă până în prezent nu au fost luate măsuri.