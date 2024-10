uși închise la spitalele din sibiu pentru o mamă disperată să găsească un consult orl pentru fetița cu autism: „trebuie să mergem la cluj!”

O mămică din Sibiu s-a confruntat cu o situație nemaiîntâlnită până atunci. Zilele trecute, a aflat că fetița ei de doi ani, diagnosticată cu autism, are nevoie de o consultație la ORL, însă în Sibiu nu a fost găsită nicio clinică medicală dispusă să facă acest control.

Sibianca povestește cum, timp de mai multe zile, a sunat la toate clinicile din oraș, atât private, cât și publice, pentru a-și programa fiica de 2 ani la o consultație ORL de tip „Potențialele evocate auditive (PEA)”. Mămica a rămas uimită inclusiv de faptul că la Spitalul de Pediatrie din Sibiu nu se face această consultație. Nu doar spitalele publice din Sibiu i-au recomandat să se orienteze spre unitățile spitalicești din București sau Cluj, ci și cele private.

„Am o fetiță cu handicap de gradul 1, are autism. Mi-a fost recomandat de către medici să îi fac o investigație în ce privește auzul. Am contactat un medic ORL-ist și mi s-a spus că în Sibiu, nici la clinicile private, nu se face consultație ORL de tip „Potențialele evocate auditive (PEA)”. Am sunat la absolut toate clinicile care fac teste auditive, inclusiv la „Luther”, unde mi s-a spus că ei nu fac astfel de consultații pentru că fetița trebuie sedată. Astfel, m-au trimis la spitalul din Cluj, iar prima programare disponibilă la spitalul județean era abia la anul. După multe telefoane, am găsit o clinică privată din Cluj unde se face acest consult”, povestește mămica I. C.

Femeia spune că investigația ar dura doar 20 de minute, 20 de minute pentru care trebuie să meargă într-un alt oraș din țară pentru că în Sibiu nu se face această consultație. „La Spitalul de Pediatrie din Sibiu mi-au spus că ei nu fac o astfel de consultație pentru că fetița are 2 ani și nu stă cuminte; prin urmare, ar trebui să o sedeze și ei nu fac asta. De exemplu, bebelușilor li se face această investigație în somn. Este o investigație de doar 20 de minute pentru care trebuie să merg cu copilul cu autism până la Cluj. Nouă ni s-a recomandat să facem acum această investigație pentru că se bănuiește că ar avea probleme de auz”, a spus mămica.

Reprezentanții Spitalului de Pediatrie din Sibiu subliniază faptul că această consultație se face doar la câteva spitale din țară. „Am solicitat opinia medicului O.R.L.-ist din spitalul nostru, care ne-a informat că această procedură – respectiv Potențialele evocate auditive (PEA) – nu se face la Sibiu, ci doar în câteva spitale din țară, de exemplu: Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca – dr. Necula Violeta, cu programare în prealabil. În Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu se face doar procedura de otoemisiuni acustice, care este o procedură orientativă”, a explicat managerul Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu, dr. Grigore Camelia.