castel celebru din săliște scos la vânzare pentru o sumă exorbitantă. se pretează pentru un boutique hotel (foto)

Una dintre cele mai emblematice clădiri din Săliște a fost scoasă la vânzare de către Sotheby’s International Realty. Castelul are o amprentă la sol de 350 de metri pătrați și costă 1.4 milioane de euro.

Un castel parțial renovat se vinde în Săliște la prețul de 1.400.000 milioane de euro. Clădirea are 18 camere cu băi proprii și alte două fără baie, iar în trecut, imobilul a funcționat drept cămin pentru persoane vârstnice.

„Într-un oraș plin de clădiri istorice și încărcat de frumusețe naturală și arhitecturală, o clădire iese însă in evidență prin spectaculozitatea construcției și așezarea ei in centrul urbei, pe malul râului ce traversează orașul. Este un castel ce datează de la începutul secolului trecut și care de-a lungul timpului a avut diverse întrebuințări. Astăzi el se prezintă parțial renovat, interiorul fiind într-o stare bună, in care necesită doar finisaje, însă la exterior este nevoie de o renovare integrală a fațadei”, se arată în anunțul de vânzare.

Castelul are o amprentă la sol de 350 metri pătrați și este construit pe trei niveluri: demisol, parter și etaj, la care se adaugă podul care poate fi transformat de asemenea în spațiu util. Demisolul este împărțit în saloane mari, cu tavane din bolțișoare de cărămida, și alte câteva încăperi. La parter și la etaj avem un total de 18 camere cu baie proprie plus încă două camere de sine stătătoare.

Potrivit agențiilor de vânzare, castelul din Săliște poate deveni rapid un boutique hotel cu foarte mult șarm sau poate fi transformat in clinică medicală sau centru cultural. „Etajul este mărginit de 2 terase mari ce oferă o vedere frumoasă asupra munților. Interiorul păstrează caracterul istoric al clădirii, cu deschideri frumoase de cărămidă aparentă, camere înalte și ferestre mari, scara centrala din fier forjat fiind elementul central care leagă întreaga poveste a interiorului. Separat, există încă o clădire, mai mică, unde parterul este spațiu liber ce poate fi folosit după nevoile viitorului proprietar iar mansarda este transformată într-un mic apartament cochet, de sine stătător”, se mai arată în anunț.

Castelul din Săliște se vinde cu 1.4 milioane de euro. În schimb, vila în care a fost omorât afaceristul Adrian Kreiner a fost scoasă la vânzare cu 2,1 milioane de euro. (DETALII AICI)