forța dreptei sibiu a anunțat candidații pentru alegerile parlamentare - lista completă (video foto)

Vineri, 11 octombrie, în cadrul unei conferințe de presă, Alianța Forțelor de Dreapta Sibiu a anunțat candidaturile pentru Camera Deputaților și Senat.

Forța Dreptei, Partidul Mișcarea Populară, Alternativa Dreaptă și Partidul Național Țărănesc Maniu-Mihalache, care au constituit Alianța Forțelor de Dreapta Liberal-Conservatoare, au prezentat lista de candidați comuni din județul Sibiu, cu care care vor merge în fața sibienilor la alegerile pentru Parlamentul României. Toți candidații vor participa la alegeri sub sigla Forța Dreptei.

Constantin Șovăială și Ion Ariton sunt cei care vor deschide listele de candidați pentru Camera Deputaților și Senat, în județul Sibiu. Din partea Alternativa Dreaptă va fi prezent pe liste Cristian Helera.



Lista pentru Camera Deputaților

Vom prezenta în următoarele paragrafe descrierile candidaților oferite de reprezentanții partidului.

Bițu Andrei-Liviu

Este născut și trăiește în Cisnădie, are 38 de ani și este un cunoscut antreprenor în comunitatea locală. Are trei copii, a absolvit Le College Sophie Barat (Academia Versaille), specialist în inginerie și cazane termice.

Este director sportiv la Academica Măgura Cisnădie și președinte al Asociației Județene de Fotbal Sibiu, președinte al Clubului Sportiv Sion și cunoscut pentru promovarea fotbalului în comunitățile defavorizate. Are o puternică implicare în viața Cisnădiei, cu o mulțime de proiecte și acțiuni susținute pe plan local, mai ales în zona sportivă.

Helera Cristian

Este doctor inginer, inginer Cybersecurity la Continental Automotive, unde lucrează de șapte ani, este un superspecialist în IT și a decis să se implice în politică pentru a schimba în bine România. Are 32 de ani.

Fătășan Vanessa Doriana

Este absolventă a Facultății de Științe Economice la ULBS, lucrează în domeniul contabilității într-o companie privată din Mediaș și are 25 de ani, fiind o reprezentantă a generației tinere care vrea să-și spună cuvântul în politica românească.

Panțiru Mihai

Are 25 de ani și face parte și el din generația care simbolizează transformarea României. Este inginer software, absolvent al Universității Tehnice Cluj-Napoca, lucrează într-o companie privată și are o implicare exemplară în activitățile societății civile. Este membru al board-ului Fundației Comunitare Sibiu și membru Fondator al Asociației Cavalerul Turnului Înclinat, unde implementează de asemenea proiecte comunitare și programe educaționale. Este consilier Forța Dreptei în Slimnic, unde a fost ales pe 9 iunie și urmează să-și preia mandatul.

Zereș Gheorghe Ciprian

Are 45 de ani, a absolvit Universitatea Româno – Germană, este economist și lucrează în domeniul construcțiilor și managementului imobiliar. Este coordonator al echipei de vânzări în cadrul unei companii private și are o experiență bogată în domeniul antreprenorial.

Macrea Florin-Adrian

Are 40 de ani, este inginer de procese la Continental, este absolvent de Inginerie și are un master în același domeniu. Are stagii de practică la uzine importante auto și s-a implicat în politică în ultimii doi ani, fiind activ în toate acțiunile partidului Forța Dreptei. Este unul dintre cei care s-au ocupat de strângerea de semnături pentru deschiderea unor secții de vot în Cartierul Arhitecților.

Cruduleci Bogdan-Sebastian

A absolvit Facultatea de Drept în cadrul ULBS, are 24 de ani și urmează un master în Științe Penale. Este fascinat de Dreptul Constituțional, are stagii de pregătire la Ministerul Afacerilor Externe și este preocupat de politică, fiind decis să se implice activ în bunul mers al societății.

Forța Dreptei sunt liberalii care au refuzat să se predea PSD-ului acum trei ani” a completat Șovăială.

Lista candidaților pentru Senat

Dragos Marcu

Are 53 ani și deține studii superioare. Este manager în domeniul energiei fotovoltaice.

Ion Abălașei

Are 36 ani și este antreprenor cu experientă de 8 ani în domeniul afacerilor. Absolvent Facultatea de Științe Economice, specializarea Managementul Afacerilor. Lucrează în domeniul energiei regenerabile, cu specializare în sisteme fotovoltaice. Pasionat de soluțiile sustenabile care contribuie la protejarea mediului și la eficientizarea consumului de energie.

Alec Rucsanda

Are 44 ani, originar din Municipiul Mediaș. A ales să îsi dedice viața familiei și comunității. Lucrează la Muzeul Gazelor Naturale din Mediaș, de aproximativ 15 ani ca tehnician. Prin munca la muzeu, a fost implicat în promovarea patrimoniului tehnic și istoric, contribuind astfel la păstrarea și valorificarea tradiției locale. În calitate de candidat la funcția de senator, îsi propune să reprezinte cu mândrie și dedicare locuitorii din Mediaș și întregul județ Sibiu.

Ileana Duna

Are 35 ani și studii superioare. Este antreprenor și manager la Centrul educațional privat Disney Academy și al Centrului de agreement pentru copii Disney Arena.

Alianța Forțelor de Dreapta Liberal Conservatoare (AFDLC) va participa la alegeri sub sigla „Forța Dreptei,” deoarece cele patru partide componente nu au reușit să înregistreze oficial alianța electorală, conform declarațiilor liderilor locali.

Până în prezent, formațiunea a strâns 11.500 de semnături de susținere în județul Sibiu, a precizat Constantin Șovăială. Marți, aceștia vor depune oficial semnăturile la Prefectura Sibiu.