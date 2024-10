studenții din sibiu reclamă metodele abuzive de predare ale profesorului iordănescu: „din cauza lui am renunțat la facultate”

Zeci de tineri, actuali și foști studenți ai profesorului Eugen Iordănescu, reclamă metodele abuzive de predare ale acestuia. Toate reclamațiile au fost cuprinse într-o sesizare înaintată conducerii Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.

Zeci de studenți de la Facultatea de Științe Socio-Umane, specializarea Psihologie, din cadrul Universității „Lucian Blaga” din Sibiu au depus, la începutul lunii iunie, o sesizare către conducerea instituției, acuzându-l pe profesorul universitar Eugen Iordănescu că are un comportament abuziv la cursuri. Studenții au acuzat, în principal, că profesorul îi umilește, li se adresează cu dispreț și le pune în pericol rezultatele. Multe dintre reclamații au fost cuprinse într-o anchetă realizată de Investigatoria, care poate fi citită AICI.

„Din cauza lui am renunțat la facultate”

Roxana, studentă la Psihologie la ULBS, a povestit pentru Ora de Sibiu cum au afectat-o cursurile susținute de profesorul Eugen Iordănescu și cum, din cauza comportamentului acestuia, a luat decizia de a renunța la facultate.

„Eu am renunțat la facultate din cauza lui Iordănescu și din cauza altor profesori. Am asistat la foarte multe lucruri grave, însă pot povesti și din experiența mea personală. În primul an, țin minte că am fost terorizată de deadline-urile pe care le punea. Ne amenința din start că dacă nu facem totul la timp și corect, nu ne trece. Atât eu, cât și alți colegi, am fost în această situație, nu am trecut în primul an la materia lui și a trebuit să reluăm cursurile anul următor. Când venea vorba de proiectele considerate finale, le făceam cu foarte mare frică, cu stres, plângeam făcându-le, plângeam după cursuri, era un stres psihologic accentuat, exista tot timpul această frică că nu e niciodată suficient, frica că el va abuza și nu ne va trece anul și că vom fi puși în situația de a ajunge cu restanțe în anul trei și de a nu intra în licență”, a povestit studenta.

Potrivit declarațiilor tinerei, profesorul Eugen Iordănescu făcea abuz de putere la cursuri și avea un comportament nepotrivit față de studenți.

„De foarte multe ori vorbea lipsit de respect față de noi, ni se adresa ori ca unor copii de grădiniță, ori ne inferioriza din punctul ăsta de vedere. Se vedea clar diferența de putere dintre el și noi. Când ceream explicații suplimentare, ne răspundea în foarte mare scârbă, spunându-ne <<Dacă până la vârsta asta nu ai înțeles cum se citește o cerință, atunci ce cauți aici?>>. Ne făcea să ne simțim incapabili, în loc să ne ajute, să ne explice. Dacă cineva disturba ora, avea reacții vulcanice, bătea în mese, ridica tonul. Ridica în picioare studentele, căci majoritatea suntem fete la Psihologie, le ridica pe scaune sau pur și simplu le chema în față, cu scopul de a o face pe persoana respectivă foarte vizibilă. Apoi urmau câte 5-10 minute în care o făcea pe acea persoană să se simtă inconfortabil”, a mai povestit studenta.

Alte acuzații extrem de grave îi sunt aduse lui Iordănescu. Studenții susțin că profesorul le invada spațiul personal și îi atingea.

„Avea obiceiul de a intra în spațiul personal al studentelor. Te trezeai cu o mână pe tine. Și chiar dacă la prima vedere nu păreau atingeri indecente, nu era confortabil ca cineva să îți invadeze spațiul. Să pui mâna pe umăr, pe picior, fără consimțământ, nu e normal. Am pățit și eu asta o singură dată, asta deși încercam să nu îi atrag atenția, să nu mă aflu în proximitatea lui. Țin minte că la un curs, i-am răspuns la o întrebare, și a simțit nevoia să îmi pună mâna între omoplați. A fost foarte deranjant. El făcea asta foarte des, nu conta, când erai în proximitatea lui, simțea să îți intre în spațiul personal”, a spus tânăra.

Studenții spun că materiile predate de Eugen Iordănescu au o importanță majoră în pregătirea lor. „Erau importante pentru cercetare, pentru partea palpabilă a lucrurilor. Dar el nu preda, el făcea orice altceva, intra în alte discuții, iar temele nu aveau niciun sens. Ne obliga să intrăm într-o zonă mult prea personală, să povestim despre viața personală, despre familie, despre copilărie”.

„Facultatea nu m-a ajutat cu nimic, din contră, m-a făcut să mă las. Este un eșec până la urmă. Măcar asta mai pot face, să vorbesc despre ce s-a întâmplat”, a spus tânăra.

Metodele de predare ale profesorului Iordănescu, reclamate de foști studenți: „Încă mă ia greața când mă gândesc”

Metodele abuzive ale profesorului Iordănescu nu sunt o noutate însă. Foști studenți reclamă același tip de comportament. Pentru mulți dintre ei, participarea la cursurile lui era o corvoadă.

„Eugen Iordănescu nu îmi mai este profesor din 2016 și cu toate acestea încă îmi crește pulsul și mă ia greața în timp ce mă gândesc la el și la comportamentul pe care își permitea să-l aibă față de studenți în perioada respectivă. Spre finalul studiilor nu mă mai puteam prezenta la orele lui fără să mă doară stomacul știind că iar urmează să-l văd și să-l aud”, a scris Ana Bugneriu, directoarea executivă a Fundației Comunitare Sibiu, pe pagina de Facebook.

Tânăra a povestit cum se desfășurau cursurile lui Eugen Iordănescu în urmă cu aproape 10 ani. Potrivit acesteia, comportamentul profesorului era același.

„Mi se pare că unele lucruri s-au înrăutățit față de când eram noi studenți. Pe atunci, avea un obicei frecvent, și anume că întârzia mereu la cursuri. Uneori întârzia chiar și 2, 3 ore și, dacă tu nu erai prezent, îți punea absență, deși el decala cursurile. Ne ținea o grămadă de timp în facultate degeaba. Apoi, în timpul orelor, căuta să ne facă să ne simțim prost, ne punea întrebări incomode. Îmi aduc aminte că, la primul curs din primul an, ne-a pus să scriem pe o foaie câți bani avem noi pe lună, ca să își demonstreze el superioritatea. Eram studenți, unii primeam bani de la părinți, alții lucram pe salarii mici. Ne-a pus pe toți să spunem ce buget avem, ca la final el să se laude cu suma fabuloasă pe care o primește de la universitate”, și-a amintit Ana Bugneriu.

Fosta studentă a precizat că Iordănescu „își demonstra superioritatea” în mod constant, spunându-le că „nu au capacitatea necesară de a reuși în viață”. „În ultima perioadă, nu mai puteam să merg la cursurile lui fără medicamente de stomac. Mă trezeam cu o senzație de greață. Eu nu sunt o persoană fragilă, dar m-a afectat. Au mai fost generații care au sesizat aceste abuzuri, dar în general oamenii se temeau de el”, a adăugat fosta studentă.

Reprezentanții Universității „Lucian Blaga” din Sibiu au transmis vineri că sesizarea depusă în luna iunie de către studenții de la Psihologie este analizată de Comisia de Etică și că nu vor rămâne indiferenți față de soluțiile date de organele competente în cazul faptelor prin care sunt încălcate normele legale. „Având în vedere constatarea investigației derulate de Investigatoria Press, cu privire la un cadru didactic al ULBS și publicate în data de 10.10.2024, confirmăm faptul că în acest moment există o sesizare depusă la Comisia de Etică a ULBS, care are ca obiect situația descrisă și că această sesizare este în curs de cercetare. În mod evident, orice faptă prin care se încalcă normele legale și asupra căreia există soluții judecătorești, atinge, într-o măsură diferențiată (în functie de autor, gravitatea faptei, circumstanțe și împrejurări) imaginea și reputația universității. Nu vom rămâne indiferenți față de soluțiile legale, date de organele competente”, au transmis reprezentanții ULBS.