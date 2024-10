razie de amploare a poliției la avrig și tălmaciu. sute de mașini verificate și zeci de șoferi amendați (video foto)

Polițiștii sibieni au realizat sâmbătă noapte o razie de amploare. În urma a sute de controale polițiștii au dat amenzi în valoare de peste 50.000 de lei.

Poliția Sibiu in formează că sâmbătă, în data de 12 octombrie, între orele 18:00-24:00, mai multe echipaje au desfășurat o acțiune preventiv-reactivă, cu efective mărite, raza orașelor Avrig și Tălmaciu, dar și a localităților rurale din zonă, pentru creșterea gradului de siguranță publică, prevenirea și descurajarea oricăror fapte de natură contravențională și penală, precum și pentru verificarea respectării normelor rutiere de către participanții la trafic.

La activitatea coordonată de șeful Serviciului Investigații Criminale Sibiu au acționat 60 de polițiști de ordine publică, rutieră, investigații criminale, investigarea criminalității economice, arme, explozivi și substanțe periculoase, criminalistică dar și efective ale Jandarmeriei Sibiu.

Pe parcursul activităților, polițiștii au legitimat peste 340 de persoane, au oprit pentru control 257 de autovehicule, au verificat 15 societăți comerciale și au desfășurat activități specifice pe linie de poliție rutieră, investigații criminale, investigarea criminalității economice dar și pe linie de arme, explozivi și substanțe periculoase.

Aproape 200 de conducători auto au fost testați cu privire la consumul de băuturi alcoolice și/sau substanțe psihoactive.

În urma verificărilor, polițiștii au aplicat 44 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 52.000 de lei, din care 29 la regimul rutier. Au retras 6 certificate de înmatriculare, iar polițiștii de la arme, au anulat un permis de armă.