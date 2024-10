sute de sibieni s-au distrat sâmbătă la oktoberfest, la târgul obor. „anul acesta este foarte fain” (video foto)

Cea de-a doua ediție a Oktoberfest a debutat, vineri, la Sibiu, în Târgul Obor. Sâmbătă seara, sibienii au luat cu asalt festivalul în stil bavarez. Festivalul continuă și duminică, astfel că mai aveți timp să gustați din preparatele tradiționale și să beți bere de calitate.

Sute de sibieni s-au distrat sâmbătă seara la Oktoberfest, festivalul care redă atmosfera din Bavaria în Târgul Obor din Sibiu. Trupele care au interpretat muzică tradițională au fost pe placul celor prezenți, încurajând publicul la distracție și voie bună. Zeci de oameni strânși în Târgul Obor, veniți din toate colțurile județului, au ascultat muzică tradițională, au savurat delicii culinare și au sărbătorit cu halbe de bere mult îndrăgita sărbătoare. Cei care n-au ajuns vineri la Oktoberfest, mai au timp și astăzi, căci distracția continuă până duminică.

Începând cu orele 18.00, sibienii s-au grăbit să ajungă la Oktoberfest, în Târgul Obor. Cei mai mulți au venit cu grupurile de prieteni, pregătiți de distracție. „Ni se pare foarte fain. Acum am ajuns. Noi am mai fost și la ediția trecută și ne-am distrat foarte mult. Anul acesta e foarte fain și foarte mare”, spune o tânără care a venit la Octoberfest împreună cu prietenele ei.

Cu lăsarea serii, mii de sibieni s-au bucurat de atmosfera ca în Bavaria de la Târgul Obor. Sibienii au fost invitați și să cumpere produse tradiționale locale proaspete, la Târgul de produse tradiționale. Târgul este o inițiativă locală care sărbătorește recoltele și producătorii locali, o ocazie de a descoperi produsele tradiționale. Aici se găsesc și astăzi legumele și fructe de sezon, carne și preparate din carne precum și preparatele din categoria zonei montane: brânzeturile maturate, mierea şi alte produse ale stupului, florile de sezon, toate acestea vor încânta privirile celor care vor trece pragul târgului.

De asemenea, se găsesc și borcane cu dulceață, miere și multe dulciuri, plăcinte, ciocolată, acadele, dar și alte bunătăți, precum langoș și clătite. Sibienii au plătit pentru un langoș 20 de lei, iar pentru o clătită cu ciocolată 15 lei, preț redus de la 20 de lei, cât era în mod obișnuit.

Mâncăruri tradiționale și bere „din belșug”

Dintre preparatele tradiționale nu au lipsit ciolanul renumit al festivalului, ciorba de varză murată cu cârnați de casă, mititei, pui la rotisor cu mujdei, Riesenschnitzel și multe alte specialități care au făcut deliciul participanților. Selecția de băuturi a fost de asemnea variată, însă berea rămas vedeta festivalului. O bere costă 1o lei, însă prețul crește în funcție de cere bere dorești, iar apa și o băutură răcoritoare se vând la prețul de 8, respectiv 10 lei. De exemplu, berea Sadu costă 20 de lei. Sibienii se mai pot îndulci cu un pahar de must la 10 lei sau pot cumpăra un litru de must cu 20 de lei, sau doi litri de must cu 30 de lei.

Pe lângă mâncarea delicioasă și băuturile răcoritoare, Oktoberfest Sibiu a asigurat și un program muzical variat care începe în fiecare zi de la ora 18:00, pe cele două scene din corturile festivalului. Sâmbătă au destins atmosfera formațiile Die Burzenland Party Band, Jugendblaskapelle Kronstadt, Musiclab Big Band, Nependorfer Blaskapelle, DJ Edelweiss și DJ Mikhy.

Distracţia continuă și astăzi pentru că festivalul Oktoberfest se va încheia abia duminică seara.