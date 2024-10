tânărul care a lovit un bărbat cu parul în cap la avrig, explică de ce a recurs la acest gest

Bărbatul din Avrig, reținut pentru 24 de ore, după ce a lovit un tânăr cu parul în cap spune că nu este vinovat. Recunoaște că nu trebuia să se ajungă la astfel de loviri, însă acesta susține că a avut un motiv întemeiat.

Un bărbat în vârstă de 35 de ani din Avrig a fost reținut în data de 11 octombrie de polițiști pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru infracțiuni de lovire și distrugere.

Incidentul a avut loc pe 9 octombrie, când poliția a fost alertată de o femeie care a declarat că fiul său, în vârstă de 19 ani, este agresat fizic de către bărbatul reținut. Conform anchetei polițiștilor sibieni, conflictul spontan, generat de neînțelegeri familiale, a escaladat în violență, iar tânărul a suferit leziuni la cap, fiind transportat la Unitatea de Primiri Urgențe Sibiu pentru îngrijiri medicale. De asemenea, după agresiune, bărbatul de 35 de ani a distrus geamurile mașinii victimei cu un topor.

Citește și: Tânăr lovit cu un par în cap la Avrig. Agresorul i-a distrus și mașina cu un topor

Bărbatul din Avrig spune că l-a lovit pe tânăr cu parul în cap după ce conflicult a degenerat, tânărul lovind la rândul lui doi vecini care veniseră să îi sară în ajutor avrigeanului. „Am făcut 24 de ore de arest nevinovat. Eu locuiesc împreună cu soția, care este și mama tânărului căruia i-am dat cu parul în cap. De când ea s-a mutat la mine, membrii familiei nu au fost de acord, la fel cum nici fiul ei nu a fost de acord. De mai multe ori au vrut să o ia de la mine de acasă. Femeia mă iubește foarte mult și nu a vrut să plece de acasă. Într-o noapte, soția a făcut AVC și l-am anunțat pe fiul ei care locuiește în Germania. El a început să mă înjure și a zis că nu o mai lasă să stea la mine. A venit din Germania și a vizitat-o la spital, după care el mi-a zis că eu nu am ce căuta să o vizitez. A vrut să vină să îi ia hainele și lucrurile de acasă și nu am vrut să i le dau. Atunci a început să mă amenințe că vine și mă bate. Eu am sunat la 112 și le-am spus că mă amenință cu bătaia. Poliția a venit la ora 15.30, dar el a venit noaptea să mă bată. Când a venit, a sărit la bătaie la poartă. Un vecin care a venit să mă apere a fost și el agresat de tânăr, atunci eu am fugit în curte. M-a strigat vecinul să vin să îl apăr și atunci m-am dus și i-am dat cu parul în cap tânărului. Știu că nu trebuia să îl lovesc așa, mai ales cu parul în cap, dar el m-a provocat”, a spus bărbatul.