capul sfântului gheorghe de la cernica a ajuns la sibiu. va fi purtat în pelerinaj, prin mărginime

Capul Sfântului Gheorghe de la Cernica a ajuns la Sibiu și va fi purtat în pelerinaj prin Mărginimea Sibiului, ținutul natal al sfântului.

Racla cu moaștele cuviosului a fost întâmpinată de Părintele Profesor Vasile Mihoc, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Sibiului, și de Părintele Petru-Toader Damian, Protopopul de Săliște, potrivit Mitropoliei Ardealului.

Plecarea viitorului monah Gheorghe din Transilvania natală în Țara Românească „arată cât de strânsă era legătura spirituală între românii ortodocși din Transilvania și celelalte principate române” în secolul al XVIII-lea, a subliniat Părintele Vicar Vasile Mihoc.

„La 200 de ani de la mutarea sa la Domnul, în 2005, cuviosul a fost trecut între sfinți de Biserica noastră.”

A slujit poporul român

„Iată, acum, cu moaștele sale și sigur cu duhul său, Cuviosul Părintele nostru Gheorghe se întoarce în Transilvania natală, poposind mai întâi la catedrala noastră, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, și apoi va merge la Săliște, în satul lui natal, așa încât noi să ne bucurăm pentru venirea sa la noi și să luăm aminte la ce înseamnă viața sa pentru noi, ca model și ca învățătură și să primim harul prin mijlocirile rugăciunilor sale, pentru că, pe unde a umblat, Sf. Cuv. Gheorghe a purtat în rugăciunile sale Săliștea natală, Transilvania natală și poporul românesc în ansamblu, pe care l-a cunoscut și l-a slujit și în celelalte două provincii românești”, a mai spus Părintele Vasile Mihoc.

Dovadă vie a unității spirituale a românilor

„Fiind ardelean, a ucenicit în Athos, în Moldova și și-a desăvârșit activitatea în Țara Românească. Am putea spune că, prin întreaga lui viață, a fost un militant pentru unitate”, a spus starețul Mănăstirii Cernica, Protos. Vasile Pîrjol, care însoțește moaștele în pelerinaj.

„Cel mai important și mai strălucit ucenic al Sfântului Cuvios Gheorghe este Sfântul Ierarh Calinic, care, asemenea Sfântului Cuvios Gheorghe, și-a pus tot sufletul și toată viața pentru această mănăstire, Cernica.”

„Au iubit-o în timpul vieții și o ocrotesc și după ce au aflat nădejde și chemare și ascultare înaintea lui Dumnezeu. Noi, cei care suntem acolo, la mănăstire, simțim această binecuvântare pe care Dumnezeu o revarsă prin cei doi sfinți și nu numai prin ei, ci și prin ucenicii lor, care tot în chip de sfințenie și în chip paterical și filocalic au viețuit în locurile acelea”, a continuat starețul Mănăstirii Cernica.

„Simțim bucuria și ocrotirea lui Dumnezeu prin mijlocirea acestor sfinți.”

„Aveți acum posibilitatea să vă întâlniți și fizic cu sfântul prin atingerea și cinstirea moaștelor lui, deși în rugăciune, cu siguranță, mulți dintre dumneavoastră l-ați chemat în rugăciune, ca pe unul de aici, din zona aceasta a Săliștei Sibiului. Rugăm pe milostivul Dumnezeu să ne dăruiască pace, liniște și sfinții să ne fie întotdeauna reper”, a încheiat Protos. Vasile Pîrjol.

Legătura cu Sfinții Mărturisitori Ardeleni

„Noi ne bucurăm și eu mă bucur împreună cu preoții protopopiatului Săliște că avem ocazia ca acum să-l purtăm pe brațele noastre și să ne întâlnim fizic cu cel care este rugător pentru noi înaintea lui Hristos pentru ceea ce înseamnă frumusețea spirituală a acestor locuri extraordinar de frumoase ale Mărginimii Sibiului”, a spus Părintele Petru-Toader Damian, Protopopul de Săliște.

„Vine în Ardeal în locul în care Cuvioasa Paraschiva are cele mai multe biserici puse sub ocrotirea ei și începe pelerinajul la Gura Râului, cea mai veche biserică din Mărginimea Sibiului, care este pusă sub ocrotirea Cuvioasei Paraschiva.”

Amintind că pelerinajul cu moaștele sfântului se va încheia în ziua pomenirii Sfinților Mărturisitori din Transilvania, protopopul de Săliște a mai remarcat că Sf. Mc. Oprea Miclăuș pleca spre Viena, ca să apere drepturile românilor din Transilvania aproximativ în același timp în care Sfântul Cuvios Gheorghe, la 19 ani, pleca spre Țara Românească „să-L caute pe Dumnezeu și să se roage pentru unitatea poporului român”.

„Și pentru el a fost o mucenicie ruperea de locurile natale”, a subliniat Părintele Protopop Petru-Toader Damian.

Pelerinajul cu capul Sf. Gheorghe de la Cernica și Căldărușani marchează revenirea în Săliștea natală a cuviosului după 275 de ani de când și-a părăsit casa părintească pentru a se dedica lui Dumnezeu.

După popasul la Catedrala Mitropolitană din Sibiu, moaștele vor fi duse la Biserica „Sf. Parascheva” din Parohia Gura Râului II, cel mai vechi locaș de rugăciune din Mărginimea Sibiului. Vezi aici programul și traseul complet.

Pelerinajul este organizat, cu prilejul sărbătoarea Sfinților Mărturisitori Ardeleni (21 octombrie), prin efortul Protopopiatului Săliște în colaborare cu Mănăstirea Cernica.