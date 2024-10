întâlniri interactive cu scriitori pentru copii, la teatrul „gong”

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu în colaborare cu Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu prezintă „Z9Educațional”, un proiect dedicat promovării literaturii contemporane pentru publicul tânăr. În perioada 18 – 29 octombrie, elevii de gimnaziu din Sibiu se vor întâlni cu Lavinia Braniște, Alex Moldovan și Adina Popescu pentru a deschide un dialog creativ despre imaginarul fabulos al cărților cu povești. Toate locurile pentru aceste ateliere au fost deja epuizate.

„Z9Educațional” își propune să aducă în prim-plan importanța poveștilor și a literaturii pentru copii în dezvoltarea educațională și cognitivă a tinerilor. Fiecare întâlnire va fi axată pe subiecte variate precum rolul poveștilor în dezvoltarea copiilor, importanța literaturii pentru copii în cadrul procesului educațional, copilăria autorilor ca sursă de inspirație, literatura pentru copii și locul ei în peisajul literar general, precum și relația dintre text și ilustrație în dezvoltarea proceselor cognitive.

Aceste întâlniri reprezintă o oportunitate pentru tinerii cititori să interacționeze direct cu autorii și să descopere cum experiențele personale ale autorilor, dar și influențele din literatura clasică pentru copii, atât din România cât și din străinătate, au contribuit la dezvoltarea scrierilor acestora. Discuțiile de acest fel sunt necesare pentru că vin într-un moment în care tot mai multe studii subliniază importanța literaturii în dezvoltarea intelectuală și emoțională a copiilor. Prin dialoguri directe cu scriitorii, elevii au ocazia să înțeleagă nu doar poveștile pe care le citesc, dar și să afle despre procesul creativ și provocările cu care se confruntă autorii în lumea literară. Acest tip de interacțiune este deosebit de valoroasă pentru a stimula curiozitatea, creativitatea și dorința de lectură a tinerilor.

Lavinia Braniște este cea care va deschide seria acestor întâlniri de la Sibiu vineri, în data de 18 octombrie, de la ora 13:00. Lavinia Braniște este autoarea romanelor Mă găsești când vrei (Polirom, 2021), Sonia ridică mâna (2019) și Interior zero (2016), acesta din urmă tradus în germană, polonă și spaniolă și adaptat pentru scenă în România (Centrul Replika) și Germania (Freies Werkstatt Theater Köln). Lavinia a scris texte pentru două spectacole de teatru, Visând glasuri (r. Nicoleta Lefter) și Exeunt (r. Bobi Pricop), și pentru cel mai recent film regizat de Vlad Petri, Între revoluții, premiat în secțiunea Forum de la Berlinale cu premiul FIPRESCI, în 2023. Regizorul Eugen Jebeleanu a ecranizat o adaptare a romanului Interior zero, care va apărea în 2025. Lavinia a studiat Litere la Cluj-Napoca și are un masterat în traducerea textului literar la Universitatea București. După câteva joburi în domeniul editorial și audiovizual (subtitrări), s-a dedicat scrisului, în 2016. Locuiește în București.

Cea de-a doua întâlnire din cadrul proiectului îl are ca invitat special pe Alex Moldovan și va avea loc sâmbătă, 26 octombrie, de la ora 18:00. Alex Moldovan este scriitor și traducător român care s-a dedicat literaturii pentru copii, făcându-se remarcat mai ales datorită seriei de romane care o au ca personaj principal pe Olguța. În paralel cu activitatea de scriitor, Alex Moldovan a dezvoltat o carieră de traducător, traducând peste șaptezeci de cărți străine în limba română, printre cele mai notabile fiind seriile Harry Potter și Percy Jackson și Olimpienii, contribuind astfel la diversificarea și îmbogățirea literaturii pentru copii din România. În anul 2023, Alex Moldovan a publicat un roman distopic intitulat Casa la Editura YoungArt, consolidându-și astfel poziția în lumea literară.

Adina Popescu va încheia seria acestor întâlniri, printr-un eveniment programat marți, 29 octombrie, de la ora 13:00. Adina Popescu s-a născut la 10 septembrie 1978, în București. A absolvit Regie de Film, însă de la 18 ani a lucrat ca reporter și jurnalist cultural, ulterior redactor, la Dilema veche. Prima ei carte pentru copii, Doar un zbor în jurul lumii, a apărut în 1999. Interesată în primul rând de literatura pentru copii, a mai publicat Miriapodul hoinar și alte povești, Mari povești românești pe înțelesul celor mici, Aventurile lui Doxiîn benzi desenate, în colaborare cu Alexandru Ciubotariu, dar și un Manual de șpagă în cadrul campaniei „Nu da șpagă“ (2001). Trilogia fantastică „O istorie secretă a Țării Vampirilor” a câștigat în 2013 Marele Premiu al concursului de creație literară Trofeul Arthur. Adina a scris această carte în trei volume în aproape 10 ani, timp în care a mai scris despre bone, gunoieri, pescari, vecini care dau muzica prea tare, bicicliști, ambasadori, scriitori, ciobani și alte reportaje narative, la granița cu ficțiunea.

Z9Educațional face parte din proiectul Z9Retro, organizat de Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu prin Editura ULBS și Facultatea de Litere și Arte și co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finanțării.

Toate atelierele au loc la sediul Teatrului „Gong” din Sibiu. Accesul publicului la aceste ateliere se face gratuit, în limita locurilor disponibile. Rezervarea locurilor se poate face direct la sediul Agenției de Bilete a Teatrului „Gong” din str. Al. Odobescu 4, sau prin e-mail la ticketing(@)teatrulgong.ro. Vă rugăm să specificați numele dvs. și numărul de locuri necesar. Rezervările expiră cu 15 minute înainte de începerea fiecărui eveniment, iar confirmarea locurilor se face doar prin mesaj scris.