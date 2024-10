noi metode pentru dezvoltarea copiilor din sibiu: pictura cu mâinile, adorată de cei mici (foto, video)

Centrul BeEducated a fost creat din dorința de a oferi atât copiilor, cât și mamelor un spațiu de învățare, explorare și sprijin reciproc. Cei mici își dezvoltă abilitățile cognitive și emoționale prin activități senzoriale, în timp ce mamele găsesc un loc de socializare și sprijin în călătoria lor parentală.

Un spațiu dedicat dezvoltării copiilor și sprijinului pentru mame

Andra Tat este fondatoarea centrului BeEducated. Ea a creat acest spațiu unic dintr-o nevoie personală, profundă, pe care a simțit-o după ce a devenit mamă. ,,Mi-am dat seama cât de importantă este dezvoltarea timpurie a copiilor, în special în perioada de toddlering, când aceștia sunt într-o continuă explorare a lumii din jur. În același timp, am observat că mamele, adesea, simt izolarea și lipsa unui sprijin în această călătorie.”, spune Andra.

Centrul BeEducated a fost gândit pentru a răspunde nevoilor ambelor părți – oferind copiilor oportunități de învățare și explorare prin jocuri senzoriale și, în același timp, oferind un loc de întâlnire și sprijin pentru mame.

Îmbinarea educației și socializării

,,Am înțeles că există o legătură puternică între nevoile copiilor și cele ale părinților”, explică Andra. La BeEducated, copiii sunt stimulați din punct de vedere cognitiv și emoțional prin activități senzoriale gândite să le activeze simțurile. În acest timp, mamele beneficiază de un spațiu de socializare și sprijin reciproc. Este un loc unde educația copiilor și conexiunea mamelor se îmbină armonios.

Activități senzoriale pentru dezvoltarea copiilor

Activitățile senzoriale desfășurate la BeEducated sunt variate și menite să stimuleze curiozitatea și creativitatea copiilor. Printre acestea se numără jocurile cu cereale, unde cei mici pot explora diferite texturi și mirosuri, dezvoltându-și simțul tactil și coordonarea ochi-mână. Activitățile cu apă le oferă copiilor oportunitatea de a învăța despre volume și texturi, precum și despre efectele apei asupra diferitelor obiecte. Experimentele cu făină îi ajută pe copii să descopere diverse consistențe și să observe cum se schimbă acestea prin manipulare.

De asemenea, jocurile cu nisip și pământ sunt excelente pentru dezvoltarea imaginației și a abilităților de rezolvare a problemelor. Copiii au libertatea de a construi și de a experimenta. O altă activitate populară este pictura cu mâinile. Ea încurajează exprimarea creativității și îi ajută pe copii să exploreze culorile într-un mod liber și interactiv.

Aceste activități sunt concepute pentru a stimula simțurile copiilor și a le oferi experiențe directe și plăcute de învățare, sprijinindu-le dezvoltarea cognitivă și emoțională.

Conexiune cu natura și activități în aer liber

,,Centrul nostru are o curte generoasă, perfectă pentru activitățile în aer liber”, spune Andra Tat. Atunci când vremea este favorabilă, majoritatea atelierelor se desfășoară în exterior, oferind copiilor posibilitatea de a explora natura. ,,Ne bucurăm că putem oferi această oportunitate copiilor timp de aproximativ 5 luni pe an, beneficiind de avantajele unui mediu deschis”, adaugă fondatoarea.

Educație inspirată din metodologii Montessori și Waldorf

Activitățile din cadrul BeEducated sunt inspirate din metode educaționale consacrate, precum Montessori, Waldorf și Step by Step, care pun accent pe învățarea prin experiență și dezvoltarea autonomiei. ,,Suntem flexibili și ne adaptăm mereu activitățile pentru a se potrivi ritmului și intereselor fiecărui copil”, explică Andra. Astfel, centrul reușește să creeze un mediu educațional relevant și eficient, care să răspundă nevoilor fiecărui copil.

Beneficii pe plan social și emoțional

Copiii care participă la activitățile senzoriale de la BeEducated își dezvoltă abilități sociale și emoționale esențiale. ,,Unul dintre cele mai mari beneficii este acomodarea mai ușoară în grupuri noi și în colectivitate. Copiii devin mai încrezători și mai deschiși către interacțiunile cu ceilalți”, afirmă Andra. Activitățile senzoriale nu doar că le stimulează simțurile, dar le oferă și abilitățile necesare pentru a se adapta mai ușor la grădiniță sau creșă.

Implicarea părinților în procesul de învățare

La BeEducated, părinții sunt încurajați să participe activ la activitățile copiilor. ,,Îi invităm pe părinți să se implice direct, să se joace împreună cu cei mici și să creeze o conexiune puternică prin aceste experiențe. Este o oportunitate minunată de a consolida relația părinte-copil”, explică fondatoarea centrului.

Planuri de viitor și misiunea BeEducated

Andra Tat are planuri ambițioase pentru viitorul centrului BeEducated. ,,Îmi doresc ca din ce în ce mai mulți părinți să devină conștienți de beneficiile educației senzoriale și să le ofere copiilor lor oportunitatea de a învăța prin explorare. ,,Misiunea centrului este de a sprijini dezvoltarea armonioasă a copiilor și de a oferi un spațiu de sprijin și socializare pentru părinți. ,,Cred că educația nu trebuie să fie un proces solitar, ci unul colectiv, în care părinții și copiii cresc împreună, într-o comunitate ce încurajează învățarea și susținerea reciprocă”, concluzionează Andra Tat.