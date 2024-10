a fost semnat contractul de furnizare a 16 autobuze electrice și stații de încărcare la mediaș (video)

Miercuri, 16 octombrie 2024, a fost semnat la sediul municipalității, de către primarul municipiului Mediaș, Gheorghe Roman și de către reprezentanții firmei câștigătoare, contractul de furnizare aferent proiectului ,,Dezvoltarea serviciului de transport public local în zona funcțională a ADI Nord Trans”.

În cadrul contractului, vor fi achiziționate 16 autobuze electrice noi de 10 metri, 16 stații de reîncărcare lentă aferente, amplasate la autobază și 5 stații de reîncărcare rapidă amplasate pe traseu.

Întregul proiect vizează dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de transport într-un mod durabil, prietenos cu mediul, sigur și adaptat noilor tehnologii, pentru o dezvoltare economică sustenabilă și o creștere a capacității de reziliență, în zona de nord a județului Sibiu, prin intermediul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Nord Trans. Asociația constă într-un parteneriat, semnat de către 17 unități administrativ teritoriale din nordul județului, și anume: municipiul Mediaș, orașele Copșa Mică și Dumbrăveni și comunele Alma, Ațel, Axente Sever, Bârghiș, Biertan, Blăjel, Brateiu, Dârlos, Hoghilag, Micăsasa, Moșna, Șeica Mică, Târnava, Valea Viilor.

Proiectul este finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 10 – Fondul Local, I.1.1 – Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante), I.1.3 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncărcare vehicule electrice.

Prin dezvoltarea unui sistem transport public de călători atractiv și eficient, prin crearea rețelei transportului în comun cu vehicule electrice nepoluante, se pot asigura condițiile pentru realizarea unui transfer sustenabil a unei părți din cota modală a transportului privat cu autoturisme, către transportul public de călători, în special cel electric.

„Am semnat astăzi un contract extrem de important pentru municipiul Mediaș și pentru 16 localități din nordul județului Sibiu. Acest contract se referă la achiziționarea unui număr de 16 autobuze electrice, cu stații de încărcare. În urma discuțiilor pe care le-am avut cu reprezentantul firmei care a câștigat licitația, am primit informația că în aproximativ un an de zile aceste autobuze se vor afla în Mediaș, astfel încât vom putea spune atunci că problema transportului de călători în nordul județului Sibiu va fi rezolvată“, a declarat primarul municipiului Mediaș, Gheorghe Roman.