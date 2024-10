ianis stoica ”urecheat” de măldărășanu și sabău. ”putea fi mai ponderat”

Antrenorul de la FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu consideră că mijlocașul stânga Ianis Stoica trebuia să fie mai ponderat la declarațiile făcute la finalul meciului de tineret România – Elveția 3-1, care a adus calificarea ”tricolorilor mici” la Euro 2025.

După ”dubla” reușită în jocul decisiv de calificare la Europeanul Under 21, Ianis Stoica a făcut show la interviuri. A contestat valoarea adversarilor și a cerut presei să vorbească mai mult despre el. La final, a anunțat că a plecat de la U Cluj după ce antrenorul Sabău l-a scos din echipă în cantonament.

Tehnicianul de la FC Hermannstadt, Măldărășanu a explicat că faza defensivă este deocamdată minusul lui Ianis Stoica. ”Vreau să felicit și eu echipa națională Under 21 și staff-ul lui Pancone. Este o generație frumoasă, de care trebuie să avut grijă. Mă bucur și pentru Ianis, știți că este un jucător căruia îi place să marcheze și asta până la urmă s-a întâmplat, pentru că a făcut meciuri bune și în meciurile trecute la U21, dar n-a marcat. Ca să devii un jucător complet, trebuie să faci și faza defensivă. Pressing a făcut, a construit faze, ocazii și iată că până la urmă a fost răsplătit prin două goluri, poate în cel mai important meci al acestei campanii” a spus Marius Măldărășanu.

”A fost foarte euforic”

Tehnicianul îi cere mai mult echilibru jucătorului la interviuri. ”Nu cred că trebuie să tragem o concluzie că neapărat și-ar dori să plece. E normal să privească mai sus, orice jucător își dorește să meargă la mai bine. E normal să își dorească mai mult de la cariera lui. Da, am văzut și eu declarația, a fost foarte euforic, entuziasm după evoluția lui, după calificare. Cred că trebuia să fie mai echilibrat. Nu sunt în măsură să judec ce a declarat el, pentru că are părinți” a conchis antrenorul lui FC Hermannstadt.

”Dacă nu era întreruperea, el nu mai juca titular”

Antrenorul sibienilor spune că nu l-ar mai fi folosit pe Ianis Stoica titular dacă Superliga nu se întrerupea și a asemănat situația lui cu cea din trecut a lui Daniel Paraschiv, care nu mai reușea să marcheze.

CITEȘTE ȘI: Meci genial făcut de Ianis Stoica de la FC Hermannstadt la Tineret. Două goluri care califică Naționala la EURO (video)

”Un fotbalist are momentele lui bune sau mai puțin bune. Nu era într-o formă bună, chiar și înainte de U21 i-am și spus și de față cu jucătorii că dacă nu venea această întrerupere, el nu juca, pentru că așa e normal. Câteodată, pe un jucător îl ajuți și ținându-l pe bancă și să joace celălalt, atunci poate intră în 15-20 de minute pe un fond odihnit, poate ajută mai mult echipa. Știți foarte bine că de-a lungul timpului a fost o situație cu Paraschiv, când trebuia să îl scoatem, dar nu aveam pe cineva care era la nivelul lui. El făcea totul pentru echipă, se punea în slujba echipei din punct de vedere defensiv, din punct de vedere al responsabilității la fazele fixe. Și atunci eu insistam ca el să joace și i-am făcut rău, ajuta echipa, dar pe el nu îl ajutam, pentru că atacanții trăiesc din goluri. Nu aveam un atacant în care să cred la momentul ăla mai mult, îl aveam pe Ruben Fonseca și nu că nu credeam în el, dar pe parcursul meciurilor în care a intrat avea alt stil, era mai lejer în atitudine. Același lucru se poate întâmpla și cu Ianis, a venit această această întrerupere și i-am și spus că de aia joci, altfel îl scoteam, pentru că e normal. Sunt momente și momente și atunci și ceilalți jucători care se pregătesc merită să joace. Este un Popescu, este un Dragoș Iancu, care și ei sunt Underi noștri și merită să joace la cum se pregătesc, dar trebuie să joace doar 11 jucători și atunci este decizia și inspirația la noi. Câteodată suntem inspirați, câteodată nu. Însă, mă bucur pentru el, dar cred că putea fi mai mai ponderat un pic așa, în declarații, după meci” a concluzionat Marius Măldărășanu.

Ovidiu Sabău: ”Trebuie să fii bărbat, să îți asumi”

Antrenorul de la U Cluj, Ovidiu Sabău a reacționat și el în urma declarațiilor făcute de Ianis Stoica. ”Ca să zic acum adevărul, am fost scos din echipă în cantonament. Nu am fost absolut deloc respectat și de asta am plecat de la U Cluj” a spus jucătorul Sibului după calificarea naționalei de tineret la Euro U 21.

CITEȘTE ȘI: Ianis Stoica despre situația de la FC Hermannstadt: “Când va veni momentul voi pleca”

Sabău i-a cerut lui Ianis mai multă maturitate în momentele de euforie. ”Dacă ai deschis acest subiect, trebuie să fii bărbat, să îți asumi și să spui toate lucrurile așa cum au stat. Dar, euforia, a dat două goluri, lipsa de experiență… În continuare îl respect, îl felicit, a jucat foarte bine, a şi înscris două goluri, dar este încă imatur, nu era momentul ca el să vină cu astfel de declarații. E puțin adevăr în tot ceea ce spune, așa că nu iau în considerare. Este un subiect căruia ar trebui să-i dedic cinci minute să expun tot istoricul cu ce s-a întâmplat, dar … Trebuie să mai treacă prin câteva etape, să se maturizeze ca jucător și ca om. Apoi, pot să-i dau un răspuns. Deocamdată, mă limitez la asta, nu vreau să-l fac un subiect atât de important”, a reacționat antrenorul lui U Cluj.

CITEȘTE ȘI: FC Hermannstadt la un pas să piardă un jucător important. “Americanii sunt interesați”

Ianis a semnat cu FC Hermannstadt în februarie 2024, el fiind împrumutat de FCSB la U Cluj. Mijlocașul stânga este dorit în iarnă de Real Salt Lake, echipă din prima ligă a SUA. Americanii trebuie să ofere circa 1,3 milioane de euro, dar sunt dispuși și să asigure un salariu de lux pentru jucător.