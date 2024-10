măldărășanu, declarație sinceră despre o posibilă demitere de la fc hermannstadt. “prefer să îmi spună în față” (video)

Pus sub presiune după ultimele două rezultate negative, antrenorul de la FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu recunoaște că rezultatul de vineri, de la Buzău poate fi unul decisiv pentru rămânerea sa.

După 1-4 la Ploiești și 0-4 cu Sepsi, antrenorul echipei FC Hermannstadt, Marius Măldărășanu admite că rezultatul din următorul meci, cel de la Buzău, cu Gloria, poate fi decisiv în privința viitorului său la Sibiu. Presa centrală a avansat mai multe nume de antrenori aflați pe lista Sibiului, dar Măldărășanu a subliniat că ar fi preferat o discuție deschisă cu cei doi acționari majoritari ai clubului.

”Credeți că noi antrenorii nu aflăm? Aș fi preferat să vii să îmi spui în față, că este o problemă, dacă iei nu știu câte puncte din 2 meciuri continuăm, dacă nu, atunci ne despărțim. M-am apucat de meseria asta, mă aștept oricând să fiu demis, când e bine este bine, dar eu am mai zis când eram fotbalist la Rapid și ne înjurau suporterii, că trebuie să fii lângă mine când îmi e greu, iar ca antrenor e cam același lucru. Se poate întâmpla oricând, au fost antrenori demiși de la conferință, îmi aduc aminte cazul lui Bogdan Stelea la Astra” a declarat Măldărășanu într-o conferință de presă susținută miercuri.

”Dacă voi fi demis, înseamnă că am fost neinspirat”

Tehnicianul a ales să continua la Sibiu, deși a avut cu câteva săptămâni în urmă o ofertă de la Sepsi Sf. Gheorghe. Dacă va fi demis de la FC Hermannstadt, va considera decizia de a rămâne pe malul Cibinului ca fiind neinspirată. ”Eu sunt aici cât sunt, văd că se tot pune accent pe chestia asta, e normal să se vorbească și de alți antrenori, depindem de rezultate. Vedem ce facem la Buzău, vedem apoi ce decizie se va lua în cazul în care nu iese așa cum și-ar dori patronii, eu îmi fac treaba, am fost tot timpul profesionist. Nu țin de post, sunt unde trebuie să fiu, puteam să aleg să plec, dacă voi fi demis înseamnă că am fost neinspirat, pașii pe care îi fac sunt echilibrați, stau să mă gândesc foarte mult pentru a lua o decizie, dacă nu simt, nu fac acel pas. Am simțit că trebuie să stau, poate nu am fost inspirat, vom vedea ce se va întâmpla” a mai declarat Măldărășanu.

”Depindem doar de jucători”

Antrenorul speră ca jucătorii să salveze situația în jocurile care urmează. ”Important este următorul meci, și jucătorii erau un pic debusolați, e normal, se întrebau dacă pleacă patronul, ce se întâmplă, pe urmă schimbările care apar în presă, dar nu cred că este prima dată în carierele lor, s-a mai întâmplat pe la alte echipe unde au fost. Ei trebuie să o scoată, depindem doar de ei” a mai spus Marius Măldărășanu.

Meciul din etapa a 13-a a Superligii, Gloria Buzău – FC Hermannstadt este programat vineri, 18 octombrie, de la ora 18.30. După 12 etape, Sibiul este pe locul 13 în clasament, cu 13 puncte.